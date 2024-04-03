Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu komşusunu öldüren babaya 23 yıl hapis

Yenikent Mahallesi'ndeki bir süpermarkette 22 Şubat 2022'de alışveriş yapan evli çift, Mustafa Ş.'nin silahlı saldırısına uğramış, Belfun Doğramacı (44) kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (39) ise kolundan vurulmuştu. Yaralılardan Belfun Doğramacı hayatını kaybetmiş, şüpheli Mustafa Ş. tutuklanmıştı. Öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Ş'nin komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Ş.'nin oğlu Batuhan'ın (18) Belfun Doğramacı'nın kullandığı otomobilin kaza yapması neticesinde hayatını kaybettiği ve ikili arasında bu sebeple husumet başladığı ortaya çıkmıştı.
Toplam 23 yıl hapis cezası aldı
Tutuklu sanık Mustafa Ş.'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ş. ve taraf avukatları katıldı. Söz hakkı verilen sanık pişman olduğunu söyledi. Sanık Mustafa Ş.'ye Belfun Doğramacı'ya yönelik işlediği haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis, Sevda Doğramacı'ya yönelik işlediği yaralama suçundan 6 yıl hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl hapis cezası verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - adamın canı gitmiş hapis cezasını mı düşünür . kısas ta hayr var der dinimiz yasalar belkide gözden geçirilmeli.
Onur Pektaş - CEZAYI AZ BULUYOUR. ÖLÜM VAR SONUÇDA
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.