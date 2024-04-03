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Eseler sakinleri Hürriyet’i bağrına bastı

Eseler Mahallesi’nde iftar sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, “Güç zehirlenmesi yaşamayacağız. Kibirlenmeyeceğiz. Partizanlık yapmadan herkese hizmet edeceğiz” dedi

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Eseler sakinleri Hürriyet’i bağrına bastı
Eseler sakinleri Hürriyet’i bağrına bastı
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İzmit Belediyesi her gün kentin farklı noktalarında iftar sofları kurarken, dün akşam Eseler Mahalle meydanında yüzlerce kişi ile birlikte iftar yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de iftar sonrası bölge sakinleriyle bir araya geldi. Eseler Mahalle Muhtarı Tuncay Bostan ve Durhasan Mahalle Muhtarı Ünal Turan’ın da yer aldığı programda vatandaşlar Başkan Hürriyet’i büyük bir sevgiyle bağırlarına bastı. 

“RANTA DEĞİL HALKA HİZMET EDİYORUZ”

Başkan Hürriyet, “Hepinizi çok seviyorum. Bu güzel desteğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2019 yılından bu yana kentimizin her bölgesine hizmet ediyoruz. Ranta değil halka hizmet ediyoruz. İsraf etmeden var gücümüzle olanaklarımızı insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Aşevimizi büyüttük. Mobil aşevi edindik. İstihdam olanaklarımızı arttırdık. Bu güzel sofraların etrafından aşımızı ve dualarımızı paylaşmak nasip oldu. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah seneye de bu sofralarda buluşuruz. 

“PARTİZANLIK YAPMADAN HİZMET EDECEĞİZ”

Halkımız bize 2019’da güvendi. 2024’te daha da çok güvendi. Onurlu bir görevi bizlere yine teslim etti. Bunun değeri bizde çok büyük. Bu vefadan dolayı asla güç zehirlenmesi yaşamayacağız. Kibirlenmeyeceğiz. Partizanlık yapmadan herkese hizmet edeceğiz. Her bir vatandaşımızın belediye başkanıyız. Köylerimiz bize ciddi destek verdi. Biz de karşılığını hizmetle ödeyeceğiz” dedi.

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03 Nis 2024 - 14:30 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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