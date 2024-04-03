İzmit Belediyesi bu akşam Karaabdülbaki ve Şirintepe’de halk iftarı düzenleyecek

Ramazan ayı boyunca her akşam farklı mahallelerde iftar programları gerçekleştirerek dayanışma ruhunu arttıran İzmit Belediyesi, bu akşam da farklı noktalarda iftar sofrası kuracak. Halk iftarları Karaabdülbaki – Sapakpınar Mahallesi (Karaabdülbaki Köy Meydanı) ve Şirintepe Mahallesi Eko Park önünde düzenlenecek. Ramazanın bereketinin aynı sofrada paylaşılacağı, manevi duyguların güçleneceği halk iftarı programına tüm bölge halkı davetli.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.