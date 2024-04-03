- Gündem

İzmit Belediyesi bu akşam Karaabdülbaki ve Şirintepe’de halk iftarı düzenleyecek

İzmit Belediyesi halk iftarlarına bu akşam Karaabdülbaki Köy Meydanı ve Şirintepe Mahallesi Eko Park önünde devam edecek

İzmit Belediyesi bu akşam Karaabdülbaki ve Şirintepe’de halk iftarı düzenleyecek mask


Ramazan ayı boyunca her akşam farklı mahallelerde iftar programları gerçekleştirerek dayanışma ruhunu arttıran İzmit Belediyesi, bu akşam da farklı noktalarda iftar sofrası kuracak. Halk iftarları Karaabdülbaki – Sapakpınar Mahallesi (Karaabdülbaki Köy Meydanı) ve Şirintepe Mahallesi Eko Park önünde düzenlenecek. Ramazanın bereketinin aynı sofrada paylaşılacağı, manevi duyguların güçleneceği halk iftarı programına tüm bölge halkı davetli.
# İzmit belediyesi

03 Nis 2024 - 14:31 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.670.839 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL