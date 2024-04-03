İzmit Belediyesi bu akşam Karaabdülbaki ve Şirintepe’de halk iftarı düzenleyecek



Ramazan ayı boyunca her akşam farklı mahallelerde iftar programları gerçekleştirerek dayanışma ruhunu arttıran İzmit Belediyesi, bu akşam da farklı noktalarda iftar sofrası kuracak. Halk iftarları Karaabdülbaki – Sapakpınar Mahallesi (Karaabdülbaki Köy Meydanı) ve Şirintepe Mahallesi Eko Park önünde düzenlenecek. Ramazanın bereketinin aynı sofrada paylaşılacağı, manevi duyguların güçleneceği halk iftarı programına tüm bölge halkı davetli.