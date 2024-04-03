Başkan Söğüt'ten itirazlara tepki:: “Körfez halkının idaresine saygısızlıktır”

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Körfez halkından en büyük desteği alarak seçimleri kazanan ve ikinci kez üst üste Körfez Belediye Başkanı seçilen Şener Söğüt bugün 14.00’ta AKP Körfez İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemi ve seçim sonuçlarını değerlendirdi. Söğüt yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi, “31 Mart seçimleri ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Körfez’de de özellikle Körfez halkının teveccühü ile aradaki bin 395 oyla belediye seçimlerini Cumhur İttifakı olarak kazandık. Sonuçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Mazbatamızı almadık malum CHP’nin ve bağımsız adayın itiraz süreçlerini yaşadık. Biz bu tür seçim sonuçlarında her partinin en doğal hakkıdır, yasal hakkıdır seçim sonuçlarına itiraz edilmesi buna saygı duyuyoruz.

KARARI VERECEK MERCİLER BELLİDİR

Fakat özellikle birkaç konu var ki; bu itirazları yapmaları hakları ama özellikle kamuoyunda bir algı havası estirmeleri de açıkça söylüyorum, Körfez halkının iradesine bir saygısızlık olarak görüyorum. Bu tür itirazlar yapılır bunun kararını verecek olan merciler bellidir. Bunlar il, ile ve yüksek seçim kurullarıdır. Bu tür kurullar siyasi partilerden oluşmakta itirazı yapanlarda kurul üyesidir. Bu itirazlar karara bağlanır sonuçlandırır. İlçe seçim kurulunda itirazlar reddedildi. Şimdi ise İl seçim kuruluna itiraz edilmiş durumda.

TAHRİK ETME AMAÇLI BİR ÇABA

CHP İl başkanının yaptığı açıklama bizim de bu itirazlarına karşılık oyların sayılmasına destek olmamızı istemiş. Benim bu yönde ya da aksi yönde bir karara müdahale etmem hukuksuzluk. Bunun kararını yetkili kurumlar veriri. Bu yönde karar çıkarsa buna saygı duyacağız. Milleti galeyana getirmek tahrik etmek amaçlı çaba var. Bu algıların tamamen milletin kararına bir saygısızlık olarak görüyorum, doğru da bulmuyorum.

MANİDAR BİR DURUM

Seçimde her sandıkta partilerin üyeleri var. Buradaki özellikle CHP’nin sandık müşahidi yok muydu? Sandıkta vardı. Bu üyeler sandık sonuç tutanaklarını imzalayıp almadılar mı? Aldılar. Bunları birleştirme tutanakları ile karşılaştırmadılar mı? Okulun üyelerinde de AK Parti hariç diğer partilerin yetkilileri var. Alırsınız sonuçları kontrol edersiniz, biz ettik. Burada bir sorun varsa bu maddi bir hatadır bunu ilçe seçim kurullarının görmemesi, duymaması dikkate almaması mümkün değil zaten. Biz zamanında yaptığımız itirazlarda anında sonuç aldık, sonunda maddi bir hata. Dolayısıyla böyle bir durum varken, her şey ortada açık ve net ortadayken maddi hata olarak itiraz yokken, algı yapacak itirazlara sarılmaları da manidar bir durumdur.

BİZ DE İSTEMEZDİK

Gündeme alınan konularda bir tanesi elektriklerin kesilmesi, evet biz de istemezdik ama elektrikler saat 23.00’da kesildi. Bunu yetkililerden aldık. O saatte biz arkadaşlarımıza soruduk, buralarda arkadaşlarımızın bize ifadeleri bir iki muhtarlık sayımı harici bütün sayım işlemleri bitti dediler. Eğer o ortam bu işlemin yapılacağı ortam olmasaydı kendi üyeleri de oradaydı. Özellikle itiraza konu hiçbir tutanak yok.

NE ZAMANKİ KAYBETTİLER

Buradan yola çıkarak, oylar çalındı demek hakikaten sandık kurulu üyelerine ve vatandaşa haksızlık ve saygısızlıktır. Kendi üyelerine de aynı şekilde saygısızlık güvenip görev vermişsiniz onlara. Tutanak tutmamışlar, ne zaman ki kaybettiler yeniden sayılsın dediler. Hatta yeniden seçim yapılsın diye tutanak tuttular amaç işi farklı noktaya götürmek.

İŞİN SULANDIRILDIĞINI ORTAYA KOYUYOR

Bir diğer konuda bağımsız adayın aldığı oylar AA da iki bin gözükürken nasıl geriledi. Biz o görüntüleri aldık. Diğer kısmındaki 2 bin 2 oy görünüyor, bağımsız aday rengi daha silik yazılış. Diğer parti diyor arkadaşlar, Saadet Partisi yok ekranda, diğer partiler yok. Tüm bunların oyunu diğer ve bağımsız adı altında sunmuş. Bu bir resmî belge niteliğinde mi? Neden bununla algı oluşturuyorsunuz. TRT’nin paylaşımında ise diğer yazan kısımda yüzde 8 gösteriyor. Açıkça bu işi sulandırmak, buradan bir şey çıkar mı, milletin iradesini yok sayabilir miyiz diye çabaladılar. Bunun izahatı bu. Bular en hafifi ile bu milletin iradesine saygısızlık. Biz Körfez halkının ortaya koyduğu iradeye sonuna kadar sahip çıkacağız. Cumhur İttifakı olarak buradayız. Bu çok açık bir şekilde bu işin sulandırıldığını ortaya koyuyor.

AKIL TUTULMASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

Bir diğer konu geçersiz oy, neticede her seçimde bu durum ortaya çıkar. Bakıyoruz 5 bin geçersiz oy var. Oran olarak yüzde beşlere denk geliyor. Peki Körfez’e bakıyorsunuz da diğer ilçelere, Türkiye’ye bakmıyor musunuz? Yüzde 4 ile 6 arasında değişen geçersiz oy oranları var. E hadi oraya da itiraz edelim tüm Türkiye’de yeniden seçime mi gidilsin. Olur mu? Yani bu hakikaten akıl tutulmasından başka bir şey değil. Resmî sonuçlar ve tutanaklar tutmuyorsa getir göster ben de paylaşacağım.

KAZANDIĞINIZ YERLER VAR

Bağımsız oyların düşmesini şaibe olarak sunmaya çalışıyorlar. Üzülüyorum, il başkanı milletvekilleri bu açıklamaları hep beraber yapıyorlar yazık günah. Bir oyla bile seçim kazanılır önemli değil kaldı ki arada fark var. Seçimin iptaline ‘Yenilen pehlivan güreşe doymaz demek ki. E işte kazandığınız yerler var’ bu iddiaların neresinden tutacaksınız. Bir itirazları da çuvalların çift boğum olarak bağlanmaması. Ya sorduk soruşturduk Türkiye’nin yüzde 95’inde çift boğum zaten yok. Bunlar yeniden seçime gitme gerekçesi olamaz. Seçim sonucunu etkileyecek bir tane gerekçe sunamamışlar”