İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Meydanı'nda dün akşam iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada K.Ş'nin hafif şekilde yaralanması üzerine harekete geçti.Polis, yaptığı çalışmayla kavgaya karışan 3 zanlıyı yakaladı.Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
- Asayiş
Bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
İzmit ilçesinde bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hodrimydn41 - Ufacık bi meydanı kontrol edemiyorsanız, ceketi alın gidin
kartepeli - SONUÇ SERBEST
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.