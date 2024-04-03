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Bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmit ilçesinde bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Meydanı'nda dün akşam iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada K.Ş'nin hafif şekilde yaralanması üzerine harekete geçti.Polis, yaptığı çalışmayla kavgaya karışan 3 zanlıyı yakaladı.Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

03 Nis 2024 - 15:11 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Hodrimydn41 - Ufacık bi meydanı kontrol edemiyorsanız, ceketi alın gidin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 16:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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