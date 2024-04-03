- Asayiş

Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı

Kocaeli Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında eğitim tatbikatı düzenledi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı mask
Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı
Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı
+3
Haber albümü için resme tıklayın

"Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitim ve Tatbikatları" kapsamında, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Çalışkan koordinasyonunda Gebze Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı personelin katılımıyla eğitim ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitimin birinci aşamasında personele Çalışkan tarafından yangının çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konusunda bilgiler verildi. Daha sonra ekipmanlar tanıtıldı, orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine hortum serme ve müdahale tatbikatı yaptırıldı.

Senaryo gereği yangın işçileri ve memurlar, arazözlerin ormanlık araziye girememesi nedeniyle 400 metre hortum uzatarak suyla müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Tatbikat havadan da görüntülendi.

03 Nis 2024 - 15:15 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.670.839 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL