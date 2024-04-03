Kocaelispor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında Göztepe’yi ağırlayacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu akşam saat 20.30’da başlayacak maçta stadyumda olacak. Başkan Hürriyet, yeşil siyah formasını giyerek her zamanki gibi karşılaşmayı taraftarlarla birlikte izleyecek.
- Spor
Başkan Hürriyet, kritik maçta Kocaelispor’u yalnız bırakmayacak
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, en büyük destekçisi olduğu Kocaelispor’un bu akşam Göztepe ile oynayacağı maçı tribünden izleyecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Temizlik - abla bırak maçı Körfez e koş. Sandıklarda sıkıntı var
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.