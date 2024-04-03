03 Nis 2024 - 15:47 - Spor

Başkan Hürriyet, kritik maçta Kocaelispor’u yalnız bırakmayacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, en büyük destekçisi olduğu Kocaelispor’un bu akşam Göztepe ile oynayacağı maçı tribünden izleyecek