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Başkan Hürriyet, kritik maçta Kocaelispor’u yalnız bırakmayacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, en büyük destekçisi olduğu Kocaelispor’un bu akşam Göztepe ile oynayacağı maçı tribünden izleyecek

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03 Nis 2024 - 15:47 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Temizlik - abla bırak maçı Körfez e koş. Sandıklarda sıkıntı var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 15:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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