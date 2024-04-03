TEMAD, Karamürsel’de çocuklar ile bir araya geldi

İftar programına Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Ahmet Öz, TEMAD Başkanı Bekir Tülü ve yönetim kurulu ile eşleri, Karamürsel Gazanfer Bilge Çocuk evindeki çocuklar ve çocuklarla ilgilenen abla ve abileri katıldı.Başkan Tülü ve Yönetimi çocukları Köfteci Nurettin’de ağırlayarak, ‘Sizin her zaman yanınızdayız’ dedi.

Başkan Tülü, iftar programında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Her sene geleneksel hale getirdiğimiz, devlet yurtlarında kalan çocuklarımızla iftar programını, geçtiğimiz hafta Gölcük’te bugün Karamürsel’de gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızla vakit geçirmiş olduk. Bir farklı akşam yaşamalarına imkan sağlamak istedik. Bize bu konuda destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.