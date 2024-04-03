Metehan Küpçü açıklamasında , “31 Mart Yerel Seçimlerin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Büyükşehir belediye başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza başarılar diliyor, yeni dönemde üstün gayretlerle başarılı hizmet etmelerini diliyorum. Bu süreçte üstün gayretle mücadele eden bütün Cumhur İttifakı il ve ilçe başkanlarına bütün yönetici ve teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönem çok daha başarılı işlere imza atılıp hizmet noktasında çok daha güzel eserler bırakılacağına inanıyorum. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve dertlerini dinlemek için daha iç içe olup beraber olmak için artık her perşembe günü büyük birlik partimizin il başkanlığında randevusuz olarak görüşmelerimiz olacak” dedi.
- Siyaset
Küpçü’den, teşekkür ve davet
Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, 2024 Yerel Seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.