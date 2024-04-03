Küpçü’den, teşekkür ve davet

Metehan Küpçü açıklamasında , “31 Mart Yerel Seçimlerin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Büyükşehir belediye başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza başarılar diliyor, yeni dönemde üstün gayretlerle başarılı hizmet etmelerini diliyorum. Bu süreçte üstün gayretle mücadele eden bütün Cumhur İttifakı il ve ilçe başkanlarına bütün yönetici ve teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönem çok daha başarılı işlere imza atılıp hizmet noktasında çok daha güzel eserler bırakılacağına inanıyorum. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve dertlerini dinlemek için daha iç içe olup beraber olmak için artık her perşembe günü büyük birlik partimizin il başkanlığında randevusuz olarak görüşmelerimiz olacak” dedi.