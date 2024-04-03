“Uluslararası Sıfır Atık Günü” Başiskele’de Kutlandı  

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 2017 yılında başlatılan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde bir dünya markası hâline gelen “Sıfır Atık Hareketi” Birleşmiş Milletler tarafından (BM) “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilmesiyle bu yıl da dünyanın dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü öncülüğünde Başiskele’de sıfır atık, geri dönüşüm, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırımlarda büyük atılımlar gerçekleştirerek gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, güzel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

BAŞKAN ÖZLÜ DE KATILDI

Başiskele Belediyesi’nin Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi’ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde “Bi’ Atık Herşeyi Değiştirir” sloganıyla 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü öğrencilerin de katılımıyla eğlenceli etkinliklerle kutlandı.

TRT Çocuk sunucusu ve tiyatro oyuncusu Lemi Filozof’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün yanı sıra Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye personelleri, kentin birçok okulundan gelen öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“HEM EKONOMİMİZE KATKI SUNACAĞIZ HEM DOĞAMIZI KORUYACAĞIZ”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan M. Yasin Özlü, “Hızla değişen ve hızla tükettiğimiz bir dünyanın içinde hep birlikte yaşıyoruz. Aslında bir zamanı yaşarken, ömrü ve hayatı tüketirken doğanın da bize sunduğu birçok şeyi tüketiyoruz. Biz gelecek nesilleri yani sizleri, sizler de sizden sonraki gelecek nesilleri düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de tüm dünyada geri kazanım, geri dönüşüm önemli bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan’ın Türkiye'de başlattığı “Sıfır Atık Seferberliği” Birleşmiş Milletler tarafından da kabul görerek 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak tüm dünyada kutlanmaya başlandı. Başiskele Belediyesi olarak bizler de sıfır atık ve geri dönüşüme büyük önem veriyoruz. Düne göre iyi durumdayız. Ama henüz bu konuda gidecek çok uzun bir yolumuz var. İçinde bulunduğumuz 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’miz ve mahallelerimizin birçok noktasına yerleştirdiğimiz geri dönüşüm konteynerları ve atık getirme merkezleri koyduk. Daha sonra geçen yıl Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzü kurduk. Oraya uzman arkadaşlarımızı görevlendirdik. İnşallah bu yeni dönemde bu işi gerçek anlamda hakkını vererek sıfır atık seferberliğini devam ettirecek ve geri dönüşüm ile hem ekonomimize katkı sunacağız hem de doğamızı koruyacağız.”

“SIFIR ATIKTA DA ÖN PLANA ÇIKACAĞIZ”

Başiskele’de yapılan her bir işte gençleri merkeze aldıklarını vurgulayan Başkan Özlü, katılımcı öğrencilere hitaben konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her aşamada, her yaptığımız işte, her konuda, her yaptığımız güzel işlerin merkezinde gençlerimiz var. Bizler gençlik çalışmalarıyla, kütüphanelerle, etüt merkezleriyle, yaptığımız parklarla yaptığımız herşey ile sizleri ayrı bir yere koyuyoruz. Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile Türkiye'de bir marka haline geldik. Genç kardeşlerimle birçok şeyi başardık. Şimdi yine gençler ve çocuklarla beraber başlatacağımız bu sıfır atık hareketine gençlerin sahip çıkması çok önemli. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteğiyle sıfır atık konusunda da Başiskele’mizin yine ön plana çıkacağına yürekten inanıyorum.”

LEMİ FİLOZOF İLE ÇOCUKLAR HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

Konuşmaların ardından programa katılan çocuklar ve gençler, Lemi Filozof eşliğinde eğlenceli vakitler geçirdiler. Rengarenk ve keyifli anlara sahne olan etkinlikte; Atık Tasarım Sergileri, Geri Dönüşüm ve Şapka Defilesi, ‘Ben de Varım’ Farkındalık Hareketi, Bilgi Yarışması ve Geri Dönüşüm Atölyeleri gibi aktiviteler gerçekleştirildi. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde çocuklar hem eğlendiler hem de geri dönüşüm ve sıfır atık konularında farkındalık edindiler.