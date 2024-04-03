“Başiskelelilere vefa borcumuz var”

31 Mart 2024 yerel seçimlerine Cumhur İttifakı ve AKP’nin Başiskele Belediye Başkan adayı olarak giren Mehmet Yasin Özlü, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 41.13’lük oran ve 26 bin 998 oy ile yeniden Başiskele Belediye Başkanı oldu. İlçe halkının desteğini alan Başkan Özlü’yü belediyede çalışan mesai arkadaşları da büyük bir sevgi seliyle karşılayarak hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya ve meclis üyelerinin de katıldığı karşılama programında Başkan Özlü, tüm mesai arkadaşlarıyla tek tek tokalaşarak tebrikleri kabul etti. Başkan Özlü burada yaptığı konuşmada, “Karşılama için teşekkür ederim. Çok duygulandım. Pazar akşamı seçimi kazandıktan sonra Barbaros Mahallesi Semt Meydanı’mızda milletimizle buluştuk. Başiskele halkı, zor dönemde yapılan seçimde evladına sahip çıktı. Birlikte yaptığımız hizmetlere sahip çıktı. Teveccühleri ile bizleri takdir ettiler. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“DÜNE GÖRE ÇOK DAHA DİRİYİZ”

Başiskele Belediyesi’nin 2019 yılından itibaren daha idari, mali ve kurumsal yönden daha da güçlendiğini vurgulayan Başkan Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Yeni bir şeyler söylemek lazım. Dün olduğu gibi yarın da en güzel hizmetleri doğup büyüdüğümüz Başiskele’mize kazandırmak için çalışacağız. Düne göre çok daha iriyiz, çok daha diriyiz. Ekonomik kaynaklarımız, insan kaynaklarımız, kurumsal kapasitemiz, 2019’daki başladığımız güne göre çok daha iyi noktada. Yarın daha güzel işler yapacağız.

“BELEDİYENİN SAHİBİ MİLLETTİR”

Önce geçen beş yılda neyi eksik yapmışız onlara bakacağız. Daha iyi yapılabilecekleri değerlendireceğiz. Birim birim her mesai arkadaşımızla toplantılar yapacağız. En iyi hizmeti vatandaşa götürmekle mükellefiz. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Başiskele Belediyesinin 3. dönem başkanı olarak milletin desteğiyle seçildim. Şimdi 4. döneme giriyoruz. Belediyenin gerçek sahibi millettir. Ondan sonraki sahibi de çalışanlarıdır.

“BAŞİSKELELİLERE VEFA BORCUMUZ VAR”

Bizim tek vefa borcumuz milletedir. Başiskele halkı hepimizin borçlu olduğu yerdir. Çünkü bu milletin verdiği vergilerle maaşımızı alıyoruz birlikte hizmet edeceğiz.” Başkan Özlü konuşmasının sonunda bugün gerçekleştirilecek olan personel iftarına mesai arkadaşlarını davet ederken, yaklaşan Kadir Gecesi’ni de şimdiden tebrik etti.