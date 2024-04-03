Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şu açıklamayı yaptı: “Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala piyasada bayram hareketliliği şimdiden başladı. Bayram tatilinin 9 gün olması turizm sektörünü de canlandıracak. Vatandaş bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı. Bu yıl yüksek enflasyon tüm kesimleri mağdur etse de herkes bayram dolayısıyla çocuklarına mutlaka bir şeyler alınıyor. Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar TL girmesi bekleniyor.” Esnafın, piyasanın canlanmasını dört gözle beklediğini belirten Palandöken, “Esnafımızda her bütçeye uygun ürün var” dedi.
03 Nis 2024 - 16:45- Ekonomi Güncelleme:
Bayram cirosu 50 milyar TL’yi aşacak
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı’nda yaklaşık 50-60 milyar TL ciro beklendiğini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.