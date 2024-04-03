Bayram cirosu 50 milyar TL’yi aşacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şu açıklamayı yaptı: “Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala piyasada bayram hareketliliği şimdiden başladı. Bayram tatilinin 9 gün olması turizm sektörünü de canlandıracak. Vatandaş bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı. Bu yıl yüksek enflasyon tüm kesimleri mağdur etse de herkes bayram dolayısıyla çocuklarına mutlaka bir şeyler alınıyor. Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar TL girmesi bekleniyor.” Esnafın, piyasanın canlanmasını dört gözle beklediğini belirten Palandöken, “Esnafımızda her bütçeye uygun ürün var” dedi.