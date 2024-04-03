- Ekonomi

Vodafone lider seçildi

Vodafone, global araştırma şirketi Gartner tarafından, 10’uncu kez üst üste Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinde lider seçildiğini duyurdu.

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Vodafone lider seçildi mask

Şirketten yapılan açıklamaya göre 16 organizasyonun değerlendirildiği Gartner Magic Quadrant 2024’te Vodafone, “Vizyon Bütünlüğü” ve “Uygulama Becerisi” alanlarında lider olarak konumlandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Vodafone Grubu bugün 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlayarak dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer alan bir teknoloji şirketi konumuna gelmiş bulunuyor. Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşümlerinde çözüm ortağı olurken, elde ettiğimiz başarıyla da Vodafone Grubu’nun globaldeki liderliğine önemli bir katkı sağlıyoruz” dedi.
# türkiye, 2024, büyük, hizmet

03 Nis 2024 - 16:45 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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