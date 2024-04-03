Şirketten yapılan açıklamaya göre 16 organizasyonun değerlendirildiği Gartner Magic Quadrant 2024’te Vodafone, “Vizyon Bütünlüğü” ve “Uygulama Becerisi” alanlarında lider olarak konumlandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Vodafone Grubu bugün 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlayarak dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer alan bir teknoloji şirketi konumuna gelmiş bulunuyor. Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşümlerinde çözüm ortağı olurken, elde ettiğimiz başarıyla da Vodafone Grubu’nun globaldeki liderliğine önemli bir katkı sağlıyoruz” dedi.
- Ekonomi
Vodafone lider seçildi
Vodafone, global araştırma şirketi Gartner tarafından, 10’uncu kez üst üste Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinde lider seçildiğini duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.