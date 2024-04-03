EŞME HALKI HİZMET BEKLİYOR!

Sapanca Gölünün kıyılarına sahip Eşme de ot ve bakımsızlık bu güzel ortamı yok ediyor. Yıllarca önce İbrahim Karaosmanoğlu’nun Kocaeli Büyükşehir Başkanlığı döneminde Eşme Limandere mevkiinde oluşturulan sahil yolu projesi aydınlatma ve sahil peyzaj çalışması geçen süre içinde ilgisizlikten çok kötü görünüm oluşturdu. Bölge halkı Kartepe Belediyesi veya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaz sezonuna girilmeden yeni bir düzenleme ile bu bölgeyi ziyaret edebilir hale getirilmesini talep ediyorlar.