Sapanca Gölünün kıyılarına sahip Eşme de ot ve bakımsızlık bu güzel ortamı yok ediyor. Yıllarca önce İbrahim Karaosmanoğlu’nun Kocaeli Büyükşehir Başkanlığı döneminde Eşme Limandere mevkiinde oluşturulan sahil yolu projesi aydınlatma ve sahil peyzaj çalışması geçen süre içinde ilgisizlikten çok kötü görünüm oluşturdu. Bölge halkı Kartepe Belediyesi veya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaz sezonuna girilmeden yeni bir düzenleme ile bu bölgeyi ziyaret edebilir hale getirilmesini talep ediyorlar.
- Gündem
EŞME HALKI HİZMET BEKLİYOR!
Doğal güzellikleri ile yurdumuzun en güzel bölgesine sahip Eşme beldesi Kartepe Belediyesi’nin ilgisini bekliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Kocaeli Büyükşehir belediyesi,nedense Eşme ye Hizmetten uzak duruyor.Kartepe belediyesi de sahil bölgelerine ilgisi yok denecek kadar az.
Bu konudaki haberinizi umarım dikkate alırlar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.