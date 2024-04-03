Başkan Bıyık, mazbatasını aldı

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeniden başkan seçildi. İkinci dönemine adım atan Başkan Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık’la birlikte Gebze Adalet Sarayı’nda düzenlenen tören ile mazbatasını alırken AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, MHP İlçe Başkanı İlhan Yaşar, BBP İlçe Başkanı Vedat Yılmaz ve meclis üyeleri de Başkan Muzaffer Bıyık’ı yalnız bırakmadı.

PERSONELDEN COŞKULU KARŞILAMA

Mazbata töreninin ardından belediyeye geçen Başkan Muzaffer Bıyık’a personel tarafından sürpriz bir karşılama töreni düzenlendi. Meşaleler ve alkışlar eşliğinde belediyeye gelen Başkan Muzaffer Bıyık, karşılama için personele teşekkür etti. Oldukça duygusal anlar yaşayan Başkan Muzaffer Bıyık, işçi ve memurlar olarak tüm belediye personeli ile Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ve hizmet maratonunun kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

DARICA’DA SEVGİ KAZANDI

Seçim sonuçlarının Darıca’ya hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, “Seçim döneminde de hep söyledim, sevgi kazandı, kardeşlik kazandı. Biz bunu büyüteceğiz. Kavgayı değil, sevgiyi büyütmek için çalışacağız. Dedikoduyla, kavgayla hiçbir zaman işimiz olmayacak. Bizim derdimiz daha yaşanabilir, daha mutlu bir Darıca için çalışmak olacak. Bize güvenenleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışacağız. Her zaman dediğimiz gibi Darıca emin ellerde olmaya devam edecek” dedi.

YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ

Eser ve hizmet siyasetine devam edeceklerini de ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bugün yeni bir yola çıkıyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz. Hizmetleri yaparken en büyük destekçimiz kıymetli personelimiz. Personelimizle birlikte bu çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu. Başkan Muzaffer Bıyık’ın konuşmasının ardından dualar okundu ve mesaiye dualar eşliğinde başlandı. Programda son olarak kurban kesildi ve personel Başkan Muzaffer Bıyık’a çiçek takdim etti.