İYİ Partili Türkkan: 'Milletimiz demokrasi dersi verdi, gereğini yapacağız"

31 Mart seçimleri sonrası İYİ Parti cephesinden farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Seçimin üzerinden 2 gün geçtikten sonra İyi Parti’nin kurmaylarından Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sessizliğini bozdu. Türkkan’ın açıklamasında ise satırbaşlarının arasında önemli mesajlar yer alıyor. Türkkan, yaptığı açıklamada; “150 yıllık geçmişe sahip Türk demokrasisinin ve millet iradesinin olgunluğunu göstermesi bakımdan 31 Mart 2024 seçimleri bir dönüm noktasıdır. Bu açıdan Milletimizin kararı ve mesajı bizler için çok kıymetli ve her zaman yol gösterici olmuştur. O yolu aydınlatmak görevi ise bizlere düşmektedir. Çünkü Milletimizin çıkarlarından üstün hiçbir çıkarın gözetilmesi düşünülemez.” diyerek 31 Mart’ta AK Parti gibi, partisine mesafe koyan İyi Parti seçmenine de önemli bir mesaj verdi.

MİLLETİN MESAJI VE İKAZI NET. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Sağduyunun sesine ve seçmenimizin sandıktaki mesajına uyacaklarını belirten Lütfü Türkkan’ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde; “Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kazanan tüm adayları tebrik ediyor, Milletimizin teveccühü ile seçilen Belediye Başkanlarına Milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Ayrıca şehrine ve milletine hizmet için aday olup, gecesini gündüzüne katarak bıkmadan ve usanmadan çalışan tüm Belediye Başkan Adaylarımıza, Belediye Meclis Üyesi, İl Genel Meclisi Üyesi Adaylarımıza, yol arkadaşımız tüm kıymetli teşkilat mensuplarımıza ve milletin helal oylarına sahip çıkan sandık görevlilerimizin emekleri ve azimleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

150 yıllık geçmişe sahip Türk demokrasisinin ve millet iradesinin olgunluğunu göstermesi bakımdan 31 Mart 2024 seçimleri bir dönüm noktasıdır. Bu açıdan Milletimizin kararı ve mesajı bizler için çok kıymetli ve her zaman yol gösterici olmuştur. O yolu aydınlatmak görevi ise bizlere düşmektedir. Çünkü Milletimizin çıkarlarından üstün hiçbir çıkarın gözetilmesi düşünülemez. Nihayetinde milletimiz Cumhuriyetimizin 100. yılındaki bu karanlık dönemde; hukukun, demokrasinin, ekonominin, ve gençlerimizin geleceği adına; başta İktidar partisi olmak üzere hepimize önemli mesajlar ve görevler vermiş bulunmaktadır. Sağduyunun sesine ve seçmenimizin sandıktaki mesajına kulak vererek ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, çocuklarımıza güçlü ve zengin bir Türkiye bırakacak politikalarımızla hiç kimsenin yarın endişesi taşımadığı bir Türkiye’yi inşa etmeye kararlıyız.

Milletimizden aldığımız çağrı doğrultusunda, yakın zamanda gerçekleşecek olan Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Partimizi yarınlarla buluşturacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü sonsuza dek sadece milletimizin hizmetkârıyız.”