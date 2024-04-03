Başkan Sarı, “Körfezdeki süreci vicdanlarınıza bırakıyoruz”

Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde AKP’nin adayı Şener Söğüt CHP adayı Tayfun Balıkçı'yı 1395 oyla geçerek belediye başkanı seçildi. CHP tarafı ise gelen en oy torbalarının ağzının usulüne uygun şekilde mühürlü olmaması, geçersiz oyların 5 bin 14 olması ancak AKP adayı ile Balıkçı'nın arasındaki farkın 1395 olması sebebiyle seçimin sonucunu değiştirebilir nitelikte olması ve elektrik kesintisi gibi teknik sıkıntıların olması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. Körfez İlçe Seçim Kurulu dün yaptığı toplantı sonucunda CHP'nin itirazını reddetmişti. Bu kararın ardından CHP örgütü bu kez İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.
VİCDANLARINIZA BIRAKIYORUZ
Evrensel Gazetesi’nde yer alan 27 Nisan 2017 tarihli haberde CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın şu an Körfez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Sebahattin Kocagöbek’in 2017 yılında AKP Buca Belediyesi Meclis Üyesi olduğunu açıklamıştı. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı’da verilen bu kararın ardından sosyal medyada hesabı üzerinden 27 Nisan 2017 yılında yapılan Evrensel Gazetesi’nin haberi alıntılayarak, “Körfezdeki süreci artık vicdanlarınıza bırakıyoruz. YORUMSUZ!” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.