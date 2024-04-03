Kandıra’da Cengiz Kan’ın itirazı reddedildi

Kandıra’dan bağımsız belediye adayı olan Cengiz Kan, seçimi AKP’nin adayı Erol Ölmez’e karşı 800 oyla kaybetti. Kan,2550 geçersiz oyun tekrar sayılması için Kandıra İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. İlçe seçim kurulu Kan’ın itirazını reddetti. Telefonla görüştüğümüz Cengiz Kan, “Sayılmayan oyların sayılması için itiraz ettik, itirazımız reddedildi. İl Seçim Kurulu’na da başvurmaya hazırlanıyoruz. Şunu söylemeliyim ki, ben bir iddiada bulunuyorum, oyların sayılmasını istiyorum, ama diğer partiler bu konuya duyarsız kaldı. Bağımsız aday olduğum için bizim üyemiz bulunmuyor, diğer partilerden de bana destek verip, oyların sayılmasını istemesini beklerdim” diyerek diğer muhalefet partilerini eleştirdi.