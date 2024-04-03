FAST işlemlerde limitler artırıldı

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Türkiye’de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağlıyor. Alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yayılıyor. Açıklamada, 4 Nisan tarihi itibariyle FAST işlem tutar limitleri para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı işyeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecek.

Kaynak: HÜRRİYET