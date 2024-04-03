Bir sigara grubuna dev zam!

Seçimlerin ardından zam yağmuru başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Winston gurubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle Winston gurubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.

Kaynak: CUMHURİYET