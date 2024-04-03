03 Nis 2024 - 18:04- Ekonomi G:

Bir sigara grubuna dev zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste...

Bir sigara grubuna dev zam! mask

Seçimlerin ardından zam yağmuru başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı  Erol Dündar, Winston gurubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle Winston gurubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.

Kaynak: CUMHURİYET
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03 Nis 2024 - 18:04 - Ekonomi

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Yorumlar

(3)
02

Eski Tekaüt - Alayı vergi .maliye hırsızlıkta sınır tanımıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 18:32
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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