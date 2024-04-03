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İçişleri Bakanlığı personel alacak

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 1.608 Sözleşmeli Personel alınacak.

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İçişleri Bakanlığı personel alacak mask

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

Başvurular; 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığının www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

İçişler Bakanlığının personel alımı ilanına ulaşmak için tıklayınız
# 2024

03 Nis 2024 - 18:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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