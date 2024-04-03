2024 Yerel Seçimlerinin ardından Büyük Birlik Partisi Kocaeli’nin iki ilçesindeki başkanlar istifa etti. Büyük Birlik Partisi Dilovası İlçe Başkanı Emrah Yakar ve Büyük Birlik Partisi Darıca İlçe Başkanı Eser Göktuğ Alagöz istifa etti. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, iki ilçe başkanının kendi insiyatiflerini kullanarak istifa ettikleri öğrenildi.
03 Nis 2024 - 19:27- Siyaset Güncelleme:
BBP'DE DEPREM! Yakar ve Alagöz istifa etti!
Büyük Birlik Partisi Dilovası İlçe Başkanı Emrah Yakar ve Büyük Birlik Partisi Darıca İlçe Başkanı Eser Göktuğ Alagöz istifa etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.