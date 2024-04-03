BBP'DE DEPREM! Yakar ve Alagöz istifa etti!

2024 Yerel Seçimlerinin ardından Büyük Birlik Partisi Kocaeli’nin iki ilçesindeki başkanlar istifa etti. Büyük Birlik Partisi Dilovası İlçe Başkanı Emrah Yakar ve Büyük Birlik Partisi Darıca İlçe Başkanı Eser Göktuğ Alagöz istifa etti. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, iki ilçe başkanının kendi insiyatiflerini kullanarak istifa ettikleri öğrenildi.