11'LER BELLİ OLDU!

|KOCAELİSPOR
|Yedekler
|Teknik Sorumlu
|GÖZTEPE
|Yedekler
|Teknik Sorumlu
Trendyol 1.Lig’de ikinci sıradan 5’nci sıraya inerek müthiş bir çöküş yaşayan Kocaelispor, kendisi açısından son yılların en kritik maçına çıkıyor. İkinci sıradaki Göztepe ile İzmit Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak bu akşamki tarihi maç 20.30'da başlayacak. İşte 11'ler...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.