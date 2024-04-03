03 Nis 2024 - 19:33 - Spor

11'LER BELLİ OLDU!

Trendyol 1.Lig’de ikinci sıradan 5’nci sıraya inerek müthiş bir çöküş yaşayan Kocaelispor, kendisi açısından son yılların en kritik maçına çıkıyor. İkinci sıradaki Göztepe ile İzmit Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak bu akşamki tarihi maç 20.30'da başlayacak. İşte 11'ler...