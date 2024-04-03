YSK, Van'da kararını verdi: Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek

Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi.
DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, mazbatanın YSK tarafından tekrar Abdullah Zeydan'a verildiğini açıkladı. Tiryaki, "YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi" dedi.
YSK, MAZBATANIN ZEYDAN'A VERİLMESİNİ KARARLAŞTIRDI
YSK Van İl Seçim Kurulunun Zeydan'ın, memnu haklarının iadesine ilişkin kararı kaldırıp mazbatanın AKP adayına verilmesine ilişkin karara DEM Parti'nin yaptığı itirazı görüştü. YSK, Van İl Seçim Kurulunun kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı.
DEM Parti'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Kürt halkının, dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: CUMHURİYET
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.