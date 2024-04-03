03 Nis 2024 - 19:55 - Siyaset

YSK, Van'da kararını verdi: Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek

DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, "YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi" açıklamasını yaptı.