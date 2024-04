LİF İÇERİĞİ ZENGİN GIDALAR

“Yediklerimizin sindirim kanalında hareket etmelerinden yeterli sıvı alımının yanısıra lifler sorumludur. Lifler sebze, meyve ve tahıllarda bulunur. Liflerin bağırsak hareketlerini düzenlemeye, kolesterol ve trigliserid düzeylerini düşürmeye ve bağırsak duvarlarını güçlendirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca araştırmalar kan şekeri kontrolünü desteklediği, insülin direnci ve bağlantılı hastalıkların önlenmesinde rol oynadığını da göstermektedir.

İki çeşit lif vardır: çözünebilir ve çözünmez lifler. Çözünmez liflerin görevi bağırsaklarda posa oluşturmak ve bağırsakların pH düzeyini dengelemektir. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini, kabızlığın önlenmesini sağlar. Sistemden toksinlerin atılmasını sağlar. Kuruyemişler, tohumlar, patates, kabuklu meyveler, yeşil sebzeler çözünmez lif içerir.

Çözünür liflerinde görevi benzer ancak yağ asitlerine bağlanarak bir jel oluşturur. Çalışmalar midenin boşalmasını uzatarak besinlerin daha iyi emilmesini sağladığını gösteriyor. Çözünür lif içeren bazı gıdalar arasında baklagiller, orman meyveleri ve bazı sebzeler sayılabilir. Her iki lif türüne de beslenmede çok yer vermenin araştırmalarca gösterilen pek çok yararı var.”

Lif içeriği zengin 23 yiyecek ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

SY notu: Bu çeviri bir yazı. Burada Asya armutu olarak söz edilen meyveyi araştırdığımızda anavatanı Doğu Asya olan bir armut türü olduğunu gördük. Yazıda verilen lif içeriği bu armut türü için verilmiş ancak ülkemizde yetişen armut türlerinin de lif içeriğinin zengin olduğu çıkarımını yapabiliriz. Kırık bezelyenin ne olduğunu da araştırdık. Bezelye tanelerinin dış zarı ayıklandıktan sonra kurutulup ortalarından bölünerek kullanıldığını okuduk. Bir tür kuru baklagil olarak düşünebiliriz.

1- Avokado

2- Asya armudu

3- Orman meyveleri

4- Hindistan cevizi

5- İncir

6- Enginar

7- Bezelye

8- Bamya

9- Kabak (sakız kabağı)

10- Brüksel lahanası

11- Turp

12- Siyah fasulye

13- Nohut

14- Kuru fasulye

15- Kırık bezelye (split peas)

16- Mercimek

17- Kuru yemişler

18- Keten tohumu

19- Chia tohumu

20-Kinoa

21-Muz

22- Yulaf

23- Pancar

1- Avokado

Lif: 150 gramda (bir bardak) 10,1 gram lif.

İçerdiği besinler: C Vitamini, E Vitamini, B6 vitamini, folat, K vitamini, potasyum.

2- Asya armudu (Latince adı pyrus pyrifolia olan bir armut çeşidi)

Lif: 275 gramda (1 orta boy armut) 9,9 gram lif.

İçerdiği besinler: C Vitamini, K Vitamini, Omega-6 yağ asitleri, potasyum.

3- Orman meyveleri

Ahudududa Lif: 123 gramda (1 bardak) 8 gram lif.

İçerdiği besinler: A Vitamini, C Vitamini, E Vitamini, K Vitamini, folat.

Böğürtlende Lif: 144 gramda (1 bardak) 7,6 gram lif.

İçerdiği besinler: C Vitamini, K Vitamini, Omega-6 yağ asitleri, potasyum, magnezyum, manganez.

4- Hindistan cevizi

Lif: 80 gramda (1 bardak) 7,2 gram lif.

İçerdiği besinler: Manganez, Omega-6 yağ asitleri, folat, selenyum.

5- İncir

Lif: 1 büyük incirde (64 gram) 1,9 gram lif. İçerdiği besinler: Pantotenik asit (B5 vitamini), potasyum, manganez, bakır, B6 vitamini.

6- Enginar

Lif: 1 orta boy enginarda (120 gram) 10,3 gram lif. İçerdiği besinler: A, C, E, B, K Vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor.

7- Bezelye

Lif: 1 bardak pişmiş bezelyede (160 gram) 8,8 gram lif. İçerdiği besinler: C, K, B6, B1,A Vitaminleri, manganez, folat, protein.

8- Bamya

Lif: Yarım bardakta (80 gram) 2 gram lif.

İçerdiği besinler: A, C, K, B1, B2, B3, B6 Vitaminleri, kalsiyum, demir, fosfor, çinko, protein.

9- Kabak (sakız kabağı)

Lif: 1 bardakta (205 gram) 9 gram lif.

İçerdiği besinler: C, B1, A, B6 Vitaminleri, folat, potasyum, manganez, magnezyum.

10- Brüksel lahanası

Lif: 1 Bardakta (156 gram) 4 gram lif.

İçerdiği besinler: C, K, B1, B2 Vitaminleri, folat, manganez.

11- Turp

Lif: 1 Bardakta (156 gram) 3,1 gram lif.

İçerdiği besinler: C Vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum.

12- Siyah fasulye

Lif: 1 Bardakta (172 gram) 15 gram lif.

İçerdiği besinler: Protein, B1 vitamini, magnezyum, manganez, fosfor, folat.

13- Nohut

Lif: 1 Bardakta (164 gram) 12,5 gram lif.

İçerdiği besinler: Protein, bakır, folat, manganez, omega-6 yağ asitleri.

14- Kuru fasulye

Lif: 1 Bardakta (188 gram) 13,2 gram lif.

İçerdiği besinler: Bakır, manganez, folat, fosfor, protein, B2 Vitamini, B6 Vitamini

15- Kırık bezelye (split peas)

Lif: 1 Bardakta (196 gram) 16,3 gram lif.

İçerdiği besinler: Protein, B1 Vitamini, folat, manganez, omega-3 yağ asitleri, omega-6 yağ asitleri

16- Mercimek

Lif: 1 Bardakta (198 gram) 15,6 gram lif.

İçerdiği besinler: Protein, demir, folat, manganez, fosfor.

17- Kuru yemişler

Badem Lif: 1 Bardakta (95 gram) 11,6 gram lif.

Bademin içerdiği besinler: Protein, E Vitamini, manganez, magnezyum, B2 Vitamini, omega-6 yağ asitleri.

Ceviz Lif: 1 Bardakta (117 gram) 7,8 gram lif.

Cevizin içerdiği besinler: Protein, manganez, bakır, omega-6 yağ asitleri, omega-3 yağ asitleri, folat, B6 Vitamini, fosfor.

18- Keten tohumu

Lif: 1 Yemek kaşığı öğütülmemiş keten tohumunda (10gram) 2,8 gram lif.

İçerdiği besinler: Protein, B1 Vitamini, manganez, fosfor, magnezyum, bakır, omega-3 yağ asitleri.

19- Chia tohumu

Lif: 28 gramda 10,6 gram lif.

İçerdiği besinler: Protein, kalsiyum, fosfor, manganez, omega-3 yağ asitleri, omega-6 yağ asitleri.

20- Kinoa

Lif: 1 Bardak pişmiş kinoada (185 gram) 5,2 gram lif.

İçerdiği besinler: Protein, demir, B6 vitamini, magnezyum, potasyum.

21- Muz

Lif: 1 orta boy muzda (118 gram) 3,1 gram lif

22- Yulaf

Lif: 1 Bardakta (81 gram) 8,2 gram lif.

İçerdiği besinler: Manganez, B1 Vitamini, fosfor, selenyum, magnezyum, demir, çinko. (SY Notu: Biz yulaf yemiyoruz Bkz: #syyulaf)

23- Pancar

Lif: Yarım bardak pişmiş pancarda (85 gram) 1,7 gram lif.

İçerdiği besinler: Folat, manganez, potasyum, magnezyum, C Vitamini.

İçerdiği besinler: C Vitamini, B6 Vitamini, potasyum, manganez.

Kaynak: https://draxe.com/nutrition/high-fiber-foods/