İzmit Belediyesi maç öncesinde iftarlık yemek dağıttı

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İzmit Belediyesi standı önünde uzun kuyruklar oluşurken, kimse mağdur edilmemeye çalışıldı. Oruçlarını İzmit Belediyesi’nin dağıttığı iftarlıklarla açacak olan taraftarlar, yapılan organizasyondan oldukça memnun kaldı.