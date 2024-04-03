İzmit Belediyesi standı önünde uzun kuyruklar oluşurken, kimse mağdur edilmemeye çalışıldı. Oruçlarını İzmit Belediyesi’nin dağıttığı iftarlıklarla açacak olan taraftarlar, yapılan organizasyondan oldukça memnun kaldı.
- Spor
İzmit Belediyesi maç öncesinde iftarlık yemek dağıttı
Kocaelispor - Göztepe maçı öncesinde, İzmit Belediyesi tarafından stadyuma gelen taraftarlara iftarlık yemek dağıtıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.