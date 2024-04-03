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İzmit Belediyesi maç öncesinde iftarlık yemek dağıttı

Kocaelispor - Göztepe maçı öncesinde, İzmit Belediyesi tarafından stadyuma gelen taraftarlara iftarlık yemek dağıtıldı.

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İzmit Belediyesi maç öncesinde iftarlık yemek dağıttı mask
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İzmit Belediyesi standı önünde uzun kuyruklar oluşurken, kimse mağdur edilmemeye çalışıldı. Oruçlarını İzmit Belediyesi’nin dağıttığı iftarlıklarla açacak olan taraftarlar, yapılan organizasyondan oldukça memnun kaldı.
# İzmit belediyesi

03 Nis 2024 - 20:11 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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