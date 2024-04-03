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Bingöl’de deprem

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl’de deprem mask

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova ilçesinde saat 20.01’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

03 Nis 2024 - 20:33 - Asayiş

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