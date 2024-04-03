Bakan Şimşekten enflasyon değerlendirmesi

TÜFEdeki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 57.50 olarak gerçekleşti.
Veriler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Şimşek açıklamasında "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir" dedi.
Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."
* Haberin görseli Anadolu Ajansından servis edilmiştir.
Kaynak: HABERTÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.