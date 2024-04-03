03 Nis 2024 - 20:44- Ekonomi G:

Bakan Şimşekten enflasyon değerlendirmesi

TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.16, yıllık olarak ise yüzde 68.50 yükseldi.

Bakan Şimşekten enflasyon değerlendirmesi mask
Bakan Şimşekten enflasyon değerlendirmesi
Bakan Şimşekten enflasyon değerlendirmesi
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TÜFEdeki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 57.50 olarak gerçekleşti.

Bakan Şimşekten enflasyon değerlendirmesi

Veriler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek açıklamasında "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir" dedi.

Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."

* Haberin görseli Anadolu Ajansından servis edilmiştir.

Kaynak: HABERTÜRK

# Enflasyon

03 Nis 2024 - 20:44 - Ekonomi

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