TÜRKİYE FUTBOLU BU MAÇI UNUTMAZ: 3-2

Müthiş bir takım kuran Göztepe, İzmit’te Kocaelispor’u 80 dakika boyunca adeta darmadağın ederken, Kocaelispor’un Play-Off şansı da tehlikeye girecekti. Ancak 3 haklı penaltı golü, Körfez’i hayata döndürdü. Pazar günü 3.sıradaki Çorum ile 6 puanlık maça gidiyoruz
MÜTHİŞ GÖRÜNTÜLER VARDI
Maç öncesi müthiş görüntülerin sergilendiği maçta yaklaşık 2000 Göztepe taraftarı da tribünleri doldurdu. Gerçek bir süper lig ortamı oluştu. Binlerce Kocaelispor taraftarı da stada akın ederken maçın başından itibaren baskıyı kuran Göztepe farkını gösterdi. Kocaeli spor 44. dakikaya kadar gol yememek için direndi. İlk yarının son dakikasında Obinna takımını öne geçirdi. İlk yarı bu şok golle bitti.
İKİNCİ YARI AÇILDIK…
Göztepe’nin hocası Bulgar Stoylov, 65. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. 68.dakikada Bilal golü attı. Hakem vara gitti. Ofsayt nedeniyle golü iptal etti. Ama hemen 3 dakika sonra müthiş kontra atak futbol sergileyen Göztepe, 71. dakikada oyuna yeni giren Kubilay Kanatsızkuş’un attığı golle farkı ikiye çıkardı: 0-2. 81. Dakikada ise Kocaelispor penaltı kazandı. 83. Dakikada Candeias farkı bire indirdi: 1-2. 86.dakikada ikinci penaltı şansı doğdu. Hakem önce penaltıyı vermedi, ardından varda kararı verdi. Candeias 89. dakikada 2-2 yaptı. Bu kez Kocaelispor tribünleri ayağa kalktı Göztepeliler sustu. 90 artı 7’de üçüncü penaltıyı kazandık. Tarihe geçecek maçta çizgiden elle çıkaran Göztepeliler penaltı yaptı. Yine Candeias üçüncü penaltıda üçüncü ters köşeyle destan yazdı.
KOCAELİSPOR 3- 2 GÖZTEPE
KOCAELİSPOR
Gökhan Değirmenci**
Yusuf Abdioğlu**
Emir Ortakaya***
( 85’Joseph Vukovic ***)
Burak Öksüz***
Duhan Aksu***
( 85’ Atila Turan**)
Mehmet Yılmaz* ( 67’ Giorgi Beridze***)
Cihat Çelik**
Mesut Can Tunalı**
(46’ Barış Alıcı ****)
Reis Amaral****
Daniel Candeias****
Cem Ekinci **
(67’ Ramil Şeydayev***)
YEDEKLER
Harun Tekin
Mehmet Enes Sarı
Haşim Arda Sarman
Christian Kouakou
Atila Turan
Bedirhan Yıldız
Josip Vukovic
GÖZTEPE
Mateuz Lıs*
Taha Altıkardeş*
Heliton Dos Santos*
Celil Yüksel**
İsmail Köybaşı***
Kenneth Obinna Mamah**
( 65’ Ramon Pascal)
Yalçın Kayan *
(65’ Kubilay Kanatsızkuş**)
Anthony Junior Dennis*
Ümit Akdağ**
Ogün Bayrak **
Jose Cardoso***
( 65’ Bilal Messaudi **)
YEDEKLER
Arda Özçimen
Tarkan Serbest
Ensar Aksakal
Lasse Nıelsen
Atınç Nukan
Turgay Gemicibaşı
Fırat Can Üzüm
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
HAKEMLER: Sarper Barış Saka****, Oğuz Terzi***, Nurettin Dinçer Demir***
GOLLER: 45’ Kenneth Obinna Mamah, 71’, Kubilay Kanatsızkuş, 83’ Daniel Caneias, 90’ Daniel Candeias, 97’ Daniel Candeias
SARI KART: 11’ Mesut Can Tunalı, 62’ Celil Yüksel, 62’Daniel Candeias, 94’ Bilal Messaoudı
Maçtan dakikalar
1' Maç başladı. Maça temsilcimiz Kocaelispor başladı
6' İsmail korneri soldan kullandı, Emir kafayı vururken Heliton kafasına vurdu, sakatlık geçirdi.
8' Obinna ceza alanının sağ köşesinde sert vurdu. Top direği yalayıp avuta gitti.
10' Yalçın ceza alanının soluna kesti, Cardoso voleyi yaptı, top direğin dibinden avuta gitti.
11' Mesut Can sarı kart gördü.
15' Yalçın ceza alanı dışından şutladı Gökhan bloke etti.
16' Amaral 25 metre sol çaprazdan sert vurdu, Mateus son anda kornere çeldi.
23' Amaral sakatlandı.
24' Cardoso sola gele ortada kafayı çok kötü vurdu, Göztepe yüzde yüz golü kaçırdı.
Göztepe oyunu tamamen Kocaelispor yarı sahasına götürdü.
28' Cem Ekinci altı pasa kesti, Göztepeli oyuncunun eline çarpan topa hakem penaltı vermedi.
44' Göztepe ilk yarı bitmeden fileleri havalandırdı (0-1)
İlk yarı sona erdi
2.YARI
İkinci yarı başladı
46' Barış Alıcı oyuna dahil oldu, Mesut Can Tunalı çıktı.
54' Kocaelispor'da Candeias'ın kullandığı frikik auta çıktı
56' Cem Ekinci'nin sağ kanattan sürüklediği atakta ceza sahasına girip pasına Amaral'a çıkardı ama Amaral'dan önce Göztepe savunması topu kornere çeldi.
57' Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Burak Öksüz kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla auta gitti.
63' Celil Yüksel sarı kart gördü
65' Göztepe'de oyuncu değişiklikleri
BILLAL MESSAOUDI-CARDOSO
KUBİLAY KANATSIZKUŞ-OBINNA MAMAH
RAMON PASCAL LUNDQVIST-YALÇIN KAYAN
68' Oyuna yeni dahil olan Bilal Mesudi ile Göztepe farkı 2'ye çıkardı
69' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği
Cem Ekinci-Ramil Şeydayev
Mehmet Yılmaz- Beridze
70' Göztepe'nin attığı gol ofsayt nedeniyle golü iptal oldu
71' Göztepe az önce iptal edilen gol sonrası Kubilay ile farkı 2'ye çıkardı (0-2)
76' Göztepe'de Celil Yüksel çıktı, yerine Turgay Gemicibaşi dahil oldu
79' Maçta Yusuf Cihat ile İsmail arasında gerginlik çıktı. Hakem sadece uyardı. Taraftar ise bu olay sırasında sahaya yabancı madde attı
81' Kocaelispor penaltı kazandı. Hakem direkt penaltı kararını verdi. Ramil'in ara pasında Beridze topa koşarken arkadan müdahale sonrası yerde kaldı.
83' GOOOOLLLLLLL CANDEİAS. Penaltı vuruşunda topla kaleci ayrı köşelerde (1-2)
89' Temsilcimiz tekrardan penaltı kazandı.
Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi
90+1 GOOOOOLLLL CANDEİAS. Penaltı vuruşunda topla kaleci ayrı köşelerde. Geri dönüyoruzz...(2-2)
90+7Göztepeli savunmanın ceza sahası içinde eline çarptı. Hakem penaltı verdi.
90+8 GOLLLLLLLLLL CANDEİAS. Penaltı vuruşunda topla kaleci ayrı köşelerde. (3-2)
Maç sonu: Kocaelispor 3-2 Göztepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hgöz - haddehane yapılması için futbol ile uyutulmalı halk. sponsoru da belli..e hakemlerde bi el atmış.
Çeto - ASLANLAR BÖYLE OYNAYIN CANIMIZI VERELİM TEBRİKLER KORFEZIM
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.