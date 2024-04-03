TÜRKİYE FUTBOLU BU MAÇI UNUTMAZ: 3-2

Müthiş bir takım kuran Göztepe, İzmit’te Kocaelispor’u 80 dakika boyunca adeta darmadağın ederken, Kocaelispor’un Play-Off şansı da tehlikeye girecekti. Ancak 3 haklı penaltı golü, Körfez’i hayata döndürdü. Pazar günü 3.sıradaki Çorum ile 6 puanlık maça gidiyoruz

MÜTHİŞ GÖRÜNTÜLER VARDI

Maç öncesi müthiş görüntülerin sergilendiği maçta yaklaşık 2000 Göztepe taraftarı da tribünleri doldurdu. Gerçek bir süper lig ortamı oluştu. Binlerce Kocaelispor taraftarı da stada akın ederken maçın başından itibaren baskıyı kuran Göztepe farkını gösterdi. Kocaeli spor 44. dakikaya kadar gol yememek için direndi. İlk yarının son dakikasında Obinna takımını öne geçirdi. İlk yarı bu şok golle bitti.

İKİNCİ YARI AÇILDIK…

Göztepe’nin hocası Bulgar Stoylov, 65. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. 68.dakikada Bilal golü attı. Hakem vara gitti. Ofsayt nedeniyle golü iptal etti. Ama hemen 3 dakika sonra müthiş kontra atak futbol sergileyen Göztepe, 71. dakikada oyuna yeni giren Kubilay Kanatsızkuş’un attığı golle farkı ikiye çıkardı: 0-2. 81. Dakikada ise Kocaelispor penaltı kazandı. 83. Dakikada Candeias farkı bire indirdi: 1-2. 86.dakikada ikinci penaltı şansı doğdu. Hakem önce penaltıyı vermedi, ardından varda kararı verdi. Candeias 89. dakikada 2-2 yaptı. Bu kez Kocaelispor tribünleri ayağa kalktı Göztepeliler sustu. 90 artı 7’de üçüncü penaltıyı kazandık. Tarihe geçecek maçta çizgiden elle çıkaran Göztepeliler penaltı yaptı. Yine Candeias üçüncü penaltıda üçüncü ters köşeyle destan yazdı.

KOCAELİSPOR 3- 2 GÖZTEPE

KOCAELİSPOR

Gökhan Değirmenci**

Yusuf Abdioğlu**

Emir Ortakaya***

( 85’Joseph Vukovic ***)

Burak Öksüz***

Duhan Aksu***

( 85’ Atila Turan**)

Mehmet Yılmaz* ( 67’ Giorgi Beridze***)

Cihat Çelik**

Mesut Can Tunalı**

(46’ Barış Alıcı ****)

Reis Amaral****

Daniel Candeias****

Cem Ekinci **

(67’ Ramil Şeydayev***)

YEDEKLER

Harun Tekin

Mehmet Enes Sarı

Haşim Arda Sarman

Christian Kouakou

Atila Turan

Bedirhan Yıldız

Josip Vukovic

GÖZTEPE

Mateuz Lıs*

Taha Altıkardeş*

Heliton Dos Santos*

Celil Yüksel**

İsmail Köybaşı***

Kenneth Obinna Mamah**

( 65’ Ramon Pascal)

Yalçın Kayan *

(65’ Kubilay Kanatsızkuş**)

Anthony Junior Dennis*

Ümit Akdağ**

Ogün Bayrak **

Jose Cardoso***

( 65’ Bilal Messaudi **)

YEDEKLER

Arda Özçimen

Tarkan Serbest

Ensar Aksakal

Lasse Nıelsen

Atınç Nukan

Turgay Gemicibaşı

Fırat Can Üzüm

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Sarper Barış Saka****, Oğuz Terzi***, Nurettin Dinçer Demir***

GOLLER: 45’ Kenneth Obinna Mamah, 71’, Kubilay Kanatsızkuş, 83’ Daniel Caneias, 90’ Daniel Candeias, 97’ Daniel Candeias

SARI KART: 11’ Mesut Can Tunalı, 62’ Celil Yüksel, 62’Daniel Candeias, 94’ Bilal Messaoudı

Maçtan dakikalar

1' Maç başladı. Maça temsilcimiz Kocaelispor başladı

6' İsmail korneri soldan kullandı, Emir kafayı vururken Heliton kafasına vurdu, sakatlık geçirdi.

8' Obinna ceza alanının sağ köşesinde sert vurdu. Top direği yalayıp avuta gitti.

10' Yalçın ceza alanının soluna kesti, Cardoso voleyi yaptı, top direğin dibinden avuta gitti.

11' Mesut Can sarı kart gördü.

15' Yalçın ceza alanı dışından şutladı Gökhan bloke etti.

16' Amaral 25 metre sol çaprazdan sert vurdu, Mateus son anda kornere çeldi.

23' Amaral sakatlandı.

24' Cardoso sola gele ortada kafayı çok kötü vurdu, Göztepe yüzde yüz golü kaçırdı.

Göztepe oyunu tamamen Kocaelispor yarı sahasına götürdü.

28' Cem Ekinci altı pasa kesti, Göztepeli oyuncunun eline çarpan topa hakem penaltı vermedi.

44' Göztepe ilk yarı bitmeden fileleri havalandırdı (0-1)

İlk yarı sona erdi

2.YARI

İkinci yarı başladı

46' Barış Alıcı oyuna dahil oldu, Mesut Can Tunalı çıktı.

54' Kocaelispor'da Candeias'ın kullandığı frikik auta çıktı

56' Cem Ekinci'nin sağ kanattan sürüklediği atakta ceza sahasına girip pasına Amaral'a çıkardı ama Amaral'dan önce Göztepe savunması topu kornere çeldi.

57' Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Burak Öksüz kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla auta gitti.

63' Celil Yüksel sarı kart gördü

65' Göztepe'de oyuncu değişiklikleri

BILLAL MESSAOUDI-CARDOSO

KUBİLAY KANATSIZKUŞ-OBINNA MAMAH

RAMON PASCAL LUNDQVIST-YALÇIN KAYAN

68' Oyuna yeni dahil olan Bilal Mesudi ile Göztepe farkı 2'ye çıkardı

69' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği

Cem Ekinci-Ramil Şeydayev

Mehmet Yılmaz- Beridze

70' Göztepe'nin attığı gol ofsayt nedeniyle golü iptal oldu

71' Göztepe az önce iptal edilen gol sonrası Kubilay ile farkı 2'ye çıkardı (0-2)

76' Göztepe'de Celil Yüksel çıktı, yerine Turgay Gemicibaşi dahil oldu

79' Maçta Yusuf Cihat ile İsmail arasında gerginlik çıktı. Hakem sadece uyardı. Taraftar ise bu olay sırasında sahaya yabancı madde attı

81' Kocaelispor penaltı kazandı. Hakem direkt penaltı kararını verdi. Ramil'in ara pasında Beridze topa koşarken arkadan müdahale sonrası yerde kaldı.

83' GOOOOLLLLLLL CANDEİAS. Penaltı vuruşunda topla kaleci ayrı köşelerde (1-2)

89' Temsilcimiz tekrardan penaltı kazandı.

Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi

90+1 GOOOOOLLLL CANDEİAS. Penaltı vuruşunda topla kaleci ayrı köşelerde. Geri dönüyoruzz...(2-2)

90+7Göztepeli savunmanın ceza sahası içinde eline çarptı. Hakem penaltı verdi.

90+8 GOLLLLLLLLLL CANDEİAS. Penaltı vuruşunda topla kaleci ayrı köşelerde. (3-2)

Maç sonu: Kocaelispor 3-2 Göztepe