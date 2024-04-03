Eryarsoy’un acı günü!

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları dolayısıyla yaklaşık iki yıldır tedavisi periyodik olarak devam eden Mehmet Sıraç Eryarsoy’un evinde kalp krizi geçirdiği ve ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Yarın (4 Nisan 2024 Perşembe) defnedilmesi beklenen 84 yaşındaki Mehmet Sıraç Eryarsoy’un cenaze bilgileri ilerleyen saatlerde belli olacak.
Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dileriz…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.