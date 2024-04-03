Eryarsoy’un acı günü!

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları dolayısıyla yaklaşık iki yıldır tedavisi periyodik olarak devam eden Mehmet Sıraç Eryarsoy’un evinde kalp krizi geçirdiği ve ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yarın (4 Nisan 2024 Perşembe) defnedilmesi beklenen 84 yaşındaki Mehmet Sıraç Eryarsoy’un cenaze bilgileri ilerleyen saatlerde belli olacak.

Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dileriz…