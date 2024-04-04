- Spor

TFF 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu!

TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonunda küme düşen ilk takım Giresunspor oldu.

TFF 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! mask

Giresunspor, TFF 1. Lig'de 4 Nisan Perşembe günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber aldı ve küme düştü.

Bu akşam oynanan maçlarda ateş hattındaki takımlardan Adanaspor, evinde lider Eyüpspor'u 1-0 yenerek puanını 30 yaptı ve Giresunspor ile arasındaki puan farkını 23'e yükseltti.

KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Bu sonucun ardından Giresunspor'un matematiksel olarak bir alt lige düşmesi kesinleşti.

Giresunspor bundan sonraki maçlarında prestij mücadelesi yapacak.

Kaynak: CUMHURİYET

04 Nis 2024 - 00:09 - Spor

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