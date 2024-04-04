TFF 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu!

Giresunspor, TFF 1. Lig'de 4 Nisan Perşembe günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber aldı ve küme düştü.
Bu akşam oynanan maçlarda ateş hattındaki takımlardan Adanaspor, evinde lider Eyüpspor'u 1-0 yenerek puanını 30 yaptı ve Giresunspor ile arasındaki puan farkını 23'e yükseltti.
KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ
Bu sonucun ardından Giresunspor'un matematiksel olarak bir alt lige düşmesi kesinleşti.
Giresunspor bundan sonraki maçlarında prestij mücadelesi yapacak.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.