Toyota'dan rekor zam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 3,18 artarak yıllık bazda yüzde 68,50'e ulaştı. Ancak, Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre TÜFE mart ayında yüzde 125 artış gösterdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin hemen ardından cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam gelmişti. Şimdi ise otomotiv firmaları, erteledikleri zamları bayilerine bildirmeye başladı.

Toyota Türkiye, en çok tercih edilen modellerinden Corolla başta olmak üzere tüm modellerin fiyatlarını 100 bin TL ile 175 bin TL arasında değişen tutarlarda artırdı. Zamlı fiyatlar bayilere iletildi ve 1.5 Corolla Vision Plus modelinin fiyatı 100 bin TL artarak 1 milyon 346 bin 500 TL oldu.

İşte Toyota Corolla anahtar teslim fiyatları:

1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.346.500 TL

1.5 Dream Multidrive S: 1.429.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.512.500 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.615.000 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.727.500 TL

Ayrıca, Corolla Hybrid modellerinin fiyatları şu şekilde:

1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.637.000 TL

1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: 1.696.000 TL

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.740.000 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.867.500 TL

C-HR Hybrid modellerinin fiyatları ise şöyle:

1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.842.500 TL

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 2.056.500 TL

1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT: 2.176.500 TL