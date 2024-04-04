Toyota'dan rekor zam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 3,18 artarak yıllık bazda yüzde 68,50'e ulaştı. Ancak, Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre TÜFE mart ayında yüzde 125 artış gösterdi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin hemen ardından cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam gelmişti. Şimdi ise otomotiv firmaları, erteledikleri zamları bayilerine bildirmeye başladı.
Toyota Türkiye, en çok tercih edilen modellerinden Corolla başta olmak üzere tüm modellerin fiyatlarını 100 bin TL ile 175 bin TL arasında değişen tutarlarda artırdı. Zamlı fiyatlar bayilere iletildi ve 1.5 Corolla Vision Plus modelinin fiyatı 100 bin TL artarak 1 milyon 346 bin 500 TL oldu.
İşte Toyota Corolla anahtar teslim fiyatları:
1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.346.500 TL
1.5 Dream Multidrive S: 1.429.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.512.500 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.615.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.727.500 TL
Ayrıca, Corolla Hybrid modellerinin fiyatları şu şekilde:
1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.637.000 TL
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: 1.696.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.740.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.867.500 TL
C-HR Hybrid modellerinin fiyatları ise şöyle:
1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.842.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 2.056.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT: 2.176.500 TL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Vatansever - Yap abi zaten alamıyoruz.
Bekir Yolcu - Yeni Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1608 TL'den 1740 TL'ye (132 TL zam)
Corolla 1.5 Dream X- Pack Multidrive S 1347 TL'den 1512 TL'ye (165 TL zam)
CHR 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 1785 TL'den, 2056 TL'ye (271 TL zam)
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.