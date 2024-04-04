Emeklinin alım gücü erimeye devam ediyor

Erdoğan Süzer'in haberine göre, yerel seçimde iktidara kırmızı kart gösteren emekli, işçi ve memurun alım gücü yılın başından bu yana geçen üç aylık dönemde büyük ölçüde eridi. Yılın başında 7.500 liradan 10.000 liraya yükseltildiği için büyük tepki çeken en düşük emekli aylığının alım gücü, mart sonu itibarıyla 1.309 lira birden kayba uğrayarak, 8.691 liraya geriledi. Sadece üç aylık dönemde yaşanan yüksek enflasyon asgari ücretlinin maaşından 2.225 lira, en düşük memur emeklisinin aylığından 1.691 lira götürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) seçim öncesi döneme denk gelmesine rağmen adeta zam sağanağı yaşanan bu yılın ilk üç ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 15.06 arttığını hesapladı. TÜİK’in hesabına göre, yılın başında 32.504 lira olan bekar ve çocuksuz en düşük memur maaşının alım gücü 4.254 lira eriyerek 28.250 liraya geriledi. Evli en düşük memur maaşı da 33.983 liradan 29.535 liraya kadar indi.

İŞÇİ 2.618 TL KAYBETTİ

Yılbaşından bu yana öğretmen maaşının alım gücü 5.003 lira eriyerek 40.392 liradan 35.105 liraya düştü. 50.589 lira olan mühendis maaşının alım gücü 43.967 liraya geriledi. Sadece üç ayda hemşirenin maaşı 5.287 lira, teknikerin maaşı 4.898 lira, kaymakamın maaşı 9.993 lira eridi.

Enflasyonun yol açtığı maaş erimesinden asgari ücretliler başta olmak üzere işçiler de nasibini aldı. Asgari ücretin alım gücü üç ayda 2.225 lira azalarak 17.002 liradan 14.777 liraya kadar düştü. Özel sektörde çalışıp yılın başında maaşı 20.000 liraya çıkarılan işçinin üç aylık alım gücü kaybı da 2.618 lira, 32.000 liraya çıkarılan kamu işçisinin kaybı da 4.188 lira oldu.

Emekli, dul ve yetim perişan

Seçim öncesi aylıklarına ilave zam yapılmadığı için büyük hayal kırıklığı yaşayan emekli, dul ve yetimlerin alım gücü dramatik biçimde düştü. 10.000 liralık en düşük emekli aylığındaki 1.309 liralık kaybın yanı sıra 7.500 lira dul maaşı alan emekli eşinin alım gücü 6.518 liraya, 2.500 lira olan yetim aylığının alım gücü 2.173 liraya düştü. En düşük memur emeklisi yılbaşında 12.910 lira olan aylığından 1.691 lira kaybetti. Ocakta aylığı 18.000 liraya

yükselen emeklinin bugünkü alım gücü 15.644 liraya indi.

Kaynak: SÖZCÜ