Gümüşün yıldızı parlıyor

Tolga Uğur'un haberine göre, uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı, çarşamba günü yüzde 2.2 yükselerek 26.74 dolara ulaştı. Ons altın rekor seviyeden yüzde 0.3 gerilerken, gümüşteki yükseliş dikkat çekti. Ons gümüş, 2023’ü 23.79 dolardan tamamladıktan sonra bu yıl yaklaşık 3 dolar yükselerek yatırımcısına yüzde 12.4 oranında kazandırdı. Gümüşün yurt içi fiyatı da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gram gümüş, perşembe günü yüzde 4.4 yükselerek 27.49 liraya ulaştı. Gümüşün gram fiyatı, 22.58 liradan tamamladığı 2023 sonuna kıyasla yüzde 21.7 oranında yükseldi.

FED TAKİP EDİLECEK

Bir ons altın alabilmek için kaç ons gümüş gerektiğini gösteren altın/gümüş rasyosu da çarşamba günü yüzde 2.2 geriledi. Altın gümüş rasyosundaki gerileme, gümüş fiyatlarındaki yükselişin, altından daha hızlı gerçekleşebileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Altın ve gümüşteki sıçrama, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin Fed’in 2024 yılında üç defa faiz indirimine gitmesini beklediklerini açıklamalarının ardından gerçekleşti. İsviçre merkezli banka UBS ise bu yıl yayımladığı notta Fed’in faiz indirimlerine gittiği senaryoda gümüşün, altına kıyasla daha iyi performans göstereceğini tahmin ediyor.

Kaynak: SÖZCÜ