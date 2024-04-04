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13 yaşında direksiyon başına geçti, 7 kişiyi hastanelik etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille çarpıştıktan sonra savrulan otomobil yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
13 yaşında direksiyon başına geçti, 7 kişiyi hastanelik etti mask

Tekirdağ'da 13 yaşındaki Deniz K.’nin kullandığı 59 DG 464 plakalı otomobil ile Sebahattin G. (53) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

ARAÇ KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Sebahattin G.’nin kullandığı otomobil yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden düştü.

Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra Sebahattin G.’nin kullandığı araçta bulunan Sultan G. (37), Melek G. (71), Nurşen G. (47), Volkan G. (7) ve Atakan G. (8) yaralandı. 

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Deniz K., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık

04 Nis 2024 - 08:44 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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