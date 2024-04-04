13 yaşında direksiyon başına geçti, 7 kişiyi hastanelik etti

Tekirdağ'da 13 yaşındaki Deniz K.’nin kullandığı 59 DG 464 plakalı otomobil ile Sebahattin G. (53) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
ARAÇ KÖPRÜDEN DÜŞTÜ
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Sebahattin G.’nin kullandığı otomobil yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden düştü.
Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra Sebahattin G.’nin kullandığı araçta bulunan Sultan G. (37), Melek G. (71), Nurşen G. (47), Volkan G. (7) ve Atakan G. (8) yaralandı.
YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Deniz K., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.