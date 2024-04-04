İYİ PARTİ'DE AKŞENER'E KARŞI KODAZ ADAY

Merve Kılıç'ın haberine göre, başarısızlık sonrası alınan seçimli kongre kararının “göstermelik” alındığını kaydeden bazı kurmaylar, Genel Başkan Meral Akşener’in partinin başından ayrılmayacağını iddia ediyor.
Kulislerde başarısızlığın sorumlusu olarak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak gösteriliyor. Kurmaylar, başarısızlığın faturasının Akşener, Akburak ve Kürşad Zorlu’ya kesildiğinin altını çizdi. Kongre yaklaştığında Akşener’in “Cesaretiniz varsa çıkın karşıma” tavrı takınacağını öne süren kaynaklar, aday olacak isimlerin “sindirilmeye” çalışılacağını belirtiyor. Akburak akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.
KODAZ ADAY OLDU
Akşener’in ihracını istediği Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz da sosyal medya hesabından kongrede aday olacağını açıkladı. Kodaz, “Kurultay gününe kadar eleştiri yapmayın. Oy hakkınızın alınmasına fırsat vermeyin” diye konuştu.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.