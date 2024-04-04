Karaciğeri temizleyen besinler nelerdir?

Önemli yaşamsal fonksiyonların gerçekleştirilmesini sağlayan karaciğer vücudumuz için çok önemli bir organ olarak kabul edilmektedir. Sindirimi sağlayan safranın üretilmesini sağlamak, vücudun detoks işlemini gerçekleştirmesini sağlamak, kandaki toksinleri temizlemek gibi birçok hayati görevi bulunmaktadır. Yanlış beslenme alışkanlıkları, kötü yaşam tarzı ile çalışma kapasitesi sekteye uğrayan karaciğer; obezite, kalp-damar hastalıkları ve sindirim problemleri gibi birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Karaciğer yağlanması toplumumuzda sık görülen fakat ihmal edilmemesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Karaciğerin sağlığını korumak adına doğru beslenme alışkanlıkları edinmek büyük önem arz etmektedir. Peki karaciğeri korumak için hangi besinleri tüketmemiz gerekmektedir?

Enginar

Enginar, karaciğer, böbrek ve safra kesesinin düzenli çalışmasını sağlayarak toksin atımını desteklemektedir.

Greyfurt

İçeriğinde bulunan bol miktardaki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde karaciğerin temizlenmesine destek olarak karaciğerdeki zararlı maddelerin atılmasını sağlamaktadır.

Sarımsak

İçeriğinde bulunan alisin ve selenyum sayesinde karaciğerin temizlenmesine destek olmaktadır.

Pancar ve Havuç

Karaciğerin çalışmasını destekleyen flavanoidler ve beta karoten açısından oldukça zengin bir besin kaynağı olan havuç ve pancar günlük beslenmeye eklenmelidir.

Elma

Pektin içermesi sebebiyle vücudu toksinlerinden arındırılmasını sağlayarak karaciğere destek olmaktadır.

Limon

Safranın uyarılmasını sağlayarak karaciğerden toksinlerin atımını hızlandırmaktadır.

Brüksel Lahanası

Sülfür içermesi sebebiyle karaciğer hasarlara karşı korumaktadır. Aşırı hormon ve toksinlerin de atımını desteklemektedir.

Avokado

Omega 6 içermesi sebebiyle karaciğerin yenilenmesini sağlamaktadır. Karaciğer yağlanmasına karşı da tüketilmesi gereken önemli bir besindir.

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Yeşil yapraklı sebzeler glutatyon içermesi sayesinde karaciğerin sağlıklı çalışmasını sağlayan önemli antioksidanlar içermektedir