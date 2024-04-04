Başkan Zeki Aygün, beni neden vicdansızlıkla suçladı?

Mesaja geçmeden önce 30 Mart’ta yayınlanan yazımın bir bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum;
“Yıllardır Derince’de ikamet ediyorum…
Derince Lisesi mezunuyum…
Derince Birlikspor’da lisanslı olarak futbol da oynadım.
Derince’nin her alanda gelişmesini isteyenlerdenim.
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Derince, yıllarca İzmit’e bağlı olarak bir yerleşim yeriydi.
7 Mart 1992 tarihinde, 6 mahallenin birleştirilmesiyle belediye oldu.
9 Aralık 1999 tarihinde de ilçe statüsüne kavuştu.
Derince’de ilk belediye başkanlığı seçimi 1994 yılında yapıldı.
İlk belediye başkanı Refah Partisi’nden Nihat Ergün’dür.
1999’da yapılan seçimi Refah Partisi’nin uzantısı Fazilet Partisi’nden Halit Altuntaş seçimi kazandı.
2004 yılından beri de AKP’li belediye başkanları Derince’yi yönetiyor.
30 YILDIR DERİNCE’Yİ
YÖNETEN BAŞKANLAR
1994-1999 Nihat Ergün (Refah Partisi)
1999-2004 Halit Altuntaş (Fazilet Partisi)
2004-2009 Ali Haydar Bulut (AKP)
2009-2014 Aziz Alemdar (AKP)
2014-2019 Ali Haydar Bulut (AKP)
2019- 2024 Zeki Aygün (AKP)
2024-2029 (31 Mart akşamı göreceğiz)
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Yukarıda gördüğünüz gibi 30 yıldır Derince’yi birbirinin devamı zihniyet yönetiyor.
30 yıl içinde Derince ileriye gideceğine, hep geriye gitti.
Derince 30 yıl önce de İzmit’in arka bahçesiydi, gelinen noktada da yine İzmit’in arka bahçesi durumunda.
‘GÖNÜL’ DEĞİL, ‘ HİZMET’
BELEDİYECİLİĞİ İSTİYORUZ
30 yıllık süre içinde iyi kötü Ali Haydar Bulut döneminde ilçeye bazı hizmetler kazandırıldı. Ama bu da yetersiz kaldı. Diğer belediye başkanları ‘HİZMET’ değil, ‘GÖNÜL’ belediyeciliği yaptı.
Bir Derinceli olarak bizim “GÖNÜL” belediyeciliğine değil, “HİZMET” belediyeciliğine ihtiyacımız var.”
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Yazımın bir bölümünü yukarıda sizinle paylaştım.
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, anlaşılan yazımın belediye başkanlarının “HİZMET” belediyeciliğini yapmadığı kısmına takılmış.
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Başkan Zeki Aygün, WhatsApp’tan bana sert bir mesaj attı…
Mesajda yaptığı çalışmaları anlatan bir sunum da yer aldı…
Sunum PDF’inin altına da aynen şu notu düştü;
“Mesut bey yazılarınız bilgisiz olduğunu gördüm yapılan ve yapılacak projeleri incelerseniz yazılarınız daha vicdani olur diye düşünüyorum. İyi günler”
BİLGİSİZCE-VİCDANSIZCA
Başkan Aygün’ün notunu okudunuz;
Aygün;
Yazılarımı ‘bilgisizce’ yazdığımı düşünüyor…
Yazılarımı ‘vicdansızca’ yazdığımı düşünüyor…
Kendi yorumu saygı duyuyorum.
TOPLANTISINA KATILDIM
Başkan Zeki Aygün’ün 4.5 yıllık icraatlarını anlatan programına katıldım.
Bana PDF olarak mesaj gönderdiği dosyayı, icraatlarını anlattığı programda gördüm… Yetersiz gördüğüm için de Aygün için “GÖNÜL” belediyeciliğini yaptığını, “HİZMET” belediyeciliğini yapmadığını yazdım.
Başkan Aygün için ‘hiçbir şey yapmadı’ desem doğru olmaz.
Elbette belirli çalışmalar yaptı, ama bunları yetersiz olarak görüyorum.
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Zaten AKP’li başkan Zeki Aygün, “HİZMET” belediyeciliği yapsaydı;
BİRİNCİSİ; Partisi kendisini yine aday gösterirdi.
İKİNCİSİ; Yerine aday gösterilen başkan yardımcısı İbrahim Şirin, seçimi kazanırdı.
ŞİRİN, DOĞRU ADAY MIYDI?
İbrahim Şirin, Zeki Aygün’ün belediye başkan yardımcısı iken, belediye başkan adayı yapıldı. Derince’ye yeterli hizmet yapılamadığı için gören halk, AKP’nin Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin’e oy vermedi. Belki de İbrahim Şirin doğru aday değildi. Belediye dışından biri aday gösterilseydi, AKP açısından sanırım daha doğru bir tercih olabilirdi.
BENİMLE AYNI FİKİRDELER…
Sonuçta; Ben ne dedim; bizim “GÖNÜL” belediyeciliğine değil, “HİZMET” belediyeciliğine ihtiyacımız var…
AKP belediyeciliği Derince’de iflas etti, şimdi değişim zamanı…
Derinceli seçmenler de benimle aynı fikirde olacak ki;
CHP’nin belediye başkanı Av. Sertif Gökçe’yi başkan seçti.
SON SÖZ;
Derince halkının CHP’nin adayı Av. Sertif Gökçe’yi başkan olarak seçmesi, Derince ile ilgili yazdığım yazıları doğruluyor.
Demek ki ben ‘bilgisizce’ yazmamışım, demek ki ben ‘vicdani duygulardan uzak’ olarak yazı yazmamışım.
31 Mart seçim sonuçları, Derince’ye hayırlı olsun.
Başkan Zeki Aygün’e de bundan sonraki yaşantısında başarılar dilerim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Tamam Mı - Evet vicdansızlık etmişsiniz .ADAMCAĞIZ HİZMET ETMEK İÇİN YENİ ŞEYLER ÖĞRENEYİM İLÇEMİZDE UYGULAYAYIM DİYE OKYANUS ÖTESİNDE PENSİLVANYA DA ARAŞTIRMALAR YAPMIŞ ÜNLÜ KİŞİLERLE İSTİŞARELERDE BULUNMUŞ,ALTI AY ELİNİ BİLE YIKAMAMIŞKEN ;yazınızda hiç bu konulardan bahsetmemişsiniz.Vatandaşın bütün bunları bilmesi lazım iken siz es geçmişsinin. . Vatandaş ,Aygün yan geldi yattı diye düşünüyor..Aygün haklı ;BİR YAZI DAHA YAZARAK OLANI BİTENİ YAZIP gerçeklerden bahsetmeniz ,, AYGÜNÜN HAKKINI VERMELİSİNİZ SAYIN YAZAR....
Objektif Değilsiniz - Bende doğma büyüme İzmitliyim.Akparti gelene kadar ben sokakların süpürüldüğünü bile görmedim bırakın hizmeti.
Akpartiye kim ne derse desin çok umrumda değil en çok şeyi ben söylüyorum zaten 20 yıldır ama konu belediyecilikse hizmetse vallahi bunu bu Ülke akpartiyle gördü.
Gönül belediyeciliği derken hizmet yetmez insanların gönlünü de alacağız anlamında tasarlanmış bir söylem.
Ama siz şimdi yerel gazetecisiniz ya ufkunuz tam açık olmayabilir napalım anlayışla karşılıcaz artık mevcut bu.
Objektif Değilsiniz - Söylediğiniz herşey doğru olabilir ama seçimi CHP kazanmadı sadece AKP seçmeni sandığa gitmedi ve kaybetti.
2019 seçimlerinde 40 bin oy alan CHP 5 yıl aradan sonra tekrar 40 bin oy aldı Buda içler acısı bir başarı bunu da yazsaydınız daha şeffaf olurdu.akp bir önceki seçimlere göre 8000 oy kaybetti ama chp 8 oy fazladan kazanamadı.
Yazık 100 senelik parti ancak rakibinin seçmeni kızdığı zaman bi yerleri elde edebiliyor hemde dem parti desteği olduğu halde vahh vahh..
İnsanlar genelde ne projeye bakıyor nede adaya. Böyle bilinçli seçmen olduğunu düşünmüyorum kimse kendini kandırmasın.Sonuç olarak bizde seçmeniz.
kartepeli - çok dogru yazmışsın bende yıllarca derincede ikamet ettim hizmet belediyecilik sıfır hele zeki bey zamanında yerkerde sitem yerine icraatını anlatsın
İzmi̇tli̇ - Zeki,basılı broşürlerin imha edilmesi bile senin belediyeyi gönül ve ahbap çavuş ilişkisi içinde yönettiğini gösterir.Asıl hizmet etmektir parti ayırımı yapmadan.Birde mv liĝindede hiç bir katkın olmadı ne Derinceye nede Kocaeliye yemin ettin aldın maaşları ve yokluklar.Bunlar haram paralar zeki.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.