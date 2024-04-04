Başkan Zeki Aygün, beni neden vicdansızlıkla suçladı?

Mesaja geçmeden önce 30 Mart’ta yayınlanan yazımın bir bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum;

“Yıllardır Derince’de ikamet ediyorum…

Derince Lisesi mezunuyum…

Derince Birlikspor’da lisanslı olarak futbol da oynadım.

Derince’nin her alanda gelişmesini isteyenlerdenim.

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Derince, yıllarca İzmit’e bağlı olarak bir yerleşim yeriydi.

7 Mart 1992 tarihinde, 6 mahallenin birleştirilmesiyle belediye oldu.

9 Aralık 1999 tarihinde de ilçe statüsüne kavuştu.

Derince’de ilk belediye başkanlığı seçimi 1994 yılında yapıldı.

İlk belediye başkanı Refah Partisi’nden Nihat Ergün’dür.

1999’da yapılan seçimi Refah Partisi’nin uzantısı Fazilet Partisi’nden Halit Altuntaş seçimi kazandı.

2004 yılından beri de AKP’li belediye başkanları Derince’yi yönetiyor.

30 YILDIR DERİNCE’Yİ

YÖNETEN BAŞKANLAR

1994-1999 Nihat Ergün (Refah Partisi)

1999-2004 Halit Altuntaş (Fazilet Partisi)

2004-2009 Ali Haydar Bulut (AKP)

2009-2014 Aziz Alemdar (AKP)

2014-2019 Ali Haydar Bulut (AKP)

2019- 2024 Zeki Aygün (AKP)

2024-2029 (31 Mart akşamı göreceğiz)

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Yukarıda gördüğünüz gibi 30 yıldır Derince’yi birbirinin devamı zihniyet yönetiyor.

30 yıl içinde Derince ileriye gideceğine, hep geriye gitti.

Derince 30 yıl önce de İzmit’in arka bahçesiydi, gelinen noktada da yine İzmit’in arka bahçesi durumunda.

‘GÖNÜL’ DEĞİL, ‘ HİZMET’

BELEDİYECİLİĞİ İSTİYORUZ

30 yıllık süre içinde iyi kötü Ali Haydar Bulut döneminde ilçeye bazı hizmetler kazandırıldı. Ama bu da yetersiz kaldı. Diğer belediye başkanları ‘HİZMET’ değil, ‘GÖNÜL’ belediyeciliği yaptı.

Bir Derinceli olarak bizim “GÖNÜL” belediyeciliğine değil, “HİZMET” belediyeciliğine ihtiyacımız var.”

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Yazımın bir bölümünü yukarıda sizinle paylaştım.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, anlaşılan yazımın belediye başkanlarının “HİZMET” belediyeciliğini yapmadığı kısmına takılmış.

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Başkan Zeki Aygün, WhatsApp’tan bana sert bir mesaj attı…

Mesajda yaptığı çalışmaları anlatan bir sunum da yer aldı…

Sunum PDF’inin altına da aynen şu notu düştü;

“Mesut bey yazılarınız bilgisiz olduğunu gördüm yapılan ve yapılacak projeleri incelerseniz yazılarınız daha vicdani olur diye düşünüyorum. İyi günler”

BİLGİSİZCE-VİCDANSIZCA

Başkan Aygün’ün notunu okudunuz;

Aygün;

Yazılarımı ‘bilgisizce’ yazdığımı düşünüyor…

Yazılarımı ‘vicdansızca’ yazdığımı düşünüyor…

Kendi yorumu saygı duyuyorum.

TOPLANTISINA KATILDIM

Başkan Zeki Aygün’ün 4.5 yıllık icraatlarını anlatan programına katıldım.

Bana PDF olarak mesaj gönderdiği dosyayı, icraatlarını anlattığı programda gördüm… Yetersiz gördüğüm için de Aygün için “GÖNÜL” belediyeciliğini yaptığını, “HİZMET” belediyeciliğini yapmadığını yazdım.

Başkan Aygün için ‘hiçbir şey yapmadı’ desem doğru olmaz.

Elbette belirli çalışmalar yaptı, ama bunları yetersiz olarak görüyorum.

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Zaten AKP’li başkan Zeki Aygün, “HİZMET” belediyeciliği yapsaydı;

BİRİNCİSİ; Partisi kendisini yine aday gösterirdi.

İKİNCİSİ; Yerine aday gösterilen başkan yardımcısı İbrahim Şirin, seçimi kazanırdı.

ŞİRİN, DOĞRU ADAY MIYDI?

İbrahim Şirin, Zeki Aygün’ün belediye başkan yardımcısı iken, belediye başkan adayı yapıldı. Derince’ye yeterli hizmet yapılamadığı için gören halk, AKP’nin Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin’e oy vermedi. Belki de İbrahim Şirin doğru aday değildi. Belediye dışından biri aday gösterilseydi, AKP açısından sanırım daha doğru bir tercih olabilirdi.

BENİMLE AYNI FİKİRDELER…

Sonuçta; Ben ne dedim; bizim “GÖNÜL” belediyeciliğine değil, “HİZMET” belediyeciliğine ihtiyacımız var…

AKP belediyeciliği Derince’de iflas etti, şimdi değişim zamanı…

Derinceli seçmenler de benimle aynı fikirde olacak ki;

CHP’nin belediye başkanı Av. Sertif Gökçe’yi başkan seçti.

SON SÖZ;

Derince halkının CHP’nin adayı Av. Sertif Gökçe’yi başkan olarak seçmesi, Derince ile ilgili yazdığım yazıları doğruluyor.

Demek ki ben ‘bilgisizce’ yazmamışım, demek ki ben ‘vicdani duygulardan uzak’ olarak yazı yazmamışım.

31 Mart seçim sonuçları, Derince’ye hayırlı olsun.

Başkan Zeki Aygün’e de bundan sonraki yaşantısında başarılar dilerim.