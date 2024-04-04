CHP'li Belediye Başkanı Sertif Gökçe mazbatasını alıyor

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı olarak, girdiği seçimde Derinceli vatandaşlar tarafından belediye başkanı seçilen Av. Sertif Gökçe, bugün Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını alacak. Başkan Gökçe, daha sonra sonra 16.00’da Derince Belediyesi’nde başkanlık devir teslim töreni ile başkanlık koltuğuna oturacak.



