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CHP'li Belediye Başkanı Sertif Gökçe mazbatasını alıyor

Derince Belediye Başkanı seçilen Av. Sertif Gökçe, bugün saat 14.00’te Kocaeli Adliyesi’nde mazbatasını aldıktan sonra 16.00’da Derince Belediyesi’nde başkanlık devir teslim töreni yapacak

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
CHP'li Belediye Başkanı Sertif Gökçe mazbatasını alıyor mask

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı olarak, girdiği seçimde Derinceli vatandaşlar tarafından belediye başkanı seçilen Av. Sertif Gökçe, bugün Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını alacak. Başkan Gökçe, daha sonra sonra 16.00’da Derince Belediyesi’nde başkanlık devir teslim töreni ile başkanlık koltuğuna oturacak.
# chp, cumhuriyet, Derince Belediyesi, sertif gökçe

04 Nis 2024 - 10:06 - Siyaset

Mahreç  Büşra Bozbağ

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