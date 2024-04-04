Balıkçı’dan Söğüt’e cevap gecikmedi! “Anayasal hakkımızı kullandık”

Körfez'de AKP’nin adayı Şener Söğüt CHP adayı Tayfun Balıkçı'yı 1395 oyla geçerek belediye başkanı seçildi. CHP tarafı ise gelen en oy torbalarının ağzının usulüne uygun şekilde mühürlü olmaması, geçersiz oyların 5 bin 14 olması ancak AKP adayı ile Balıkçı'nın arasındaki farkın 1395 olması sebebiyle seçimin sonucunu değiştirebilir nitelikte olması ve elektrik kesintisi gibi teknik sıkıntıların olması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. Körfez İlçe Seçim Kurulu dün yaptığı toplantı sonucunda CHP'nin itirazını reddetmişti. Bu kararın ardından CHP örgütü bu kez İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Yapılan itiraz ardından Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt konuya ilişkin basın açıklamasında bulunmuştu. CHP Körfez Belediyesi Başkan adayı Tayfun Balıkçı’dan da Şener Söğüt’e cevap gecikmedi. Balıkçı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Hakkımızda yapılan “İl Seçim Kurulu kararını etkilemeye yönelik basın açıklamaları yaparak toplumsal barışa, hukuka ve demokrasiye zarar verilmektedir. Yapılanlar demokrasi hazımsızlığıdır ya da hukuka saygılı olmaya, toplumsal huzuru bozabilecek açıklamalardan uzak durmaya davet ediyoruz” gibi ithamlar asılsızdır.

VERDİĞİMİZ MÜCADELE DEMOKRASİ MÜCADELESİDİR

31 Mart seçimlerinde çuvalların usulüne uygun mühürlenmemesi, oy sayımı esnasında elektriklerin birden fazla yerde kesilmesi, geçersiz oyların adaylar arasındaki farkın üç katına denk geliyor olması vb. şaibeler seçime ve halkın iradesine gölge düşürmektedir. Seçimin adil ve adaletli olma ilkesine aykırı olduğu ve sonucu etkileyen bir husus olduğu için anayasal haklarımızı kullanıp İl Seçim Kurulu’na itirazlarımızı yapmış bulunmakta ve sonucunu beklemekteyiz. Halkımızın demokrasiye olan inancı yara almamalıdır. Bu kara bulutlar ortadan kaldırılmalıdır. Tüm mücadelemiz Körfez halkının iradesine sahip çıkmak adınadır. Verdiğimiz mücadele bir demokrasi mücadelesidir ve sonuna kadar bu mücadelemiz devam edecektir”