İstanbul Kapalıçarşı'da 31,9540 liradan alınan dolar 31,9560 liradan, 34,6470 liradan alınan euro ise 34,6490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 31,94 liradan, euro ise 34,54 liradan satılmıştı.
- Ekonomi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar 31,9560 liradan, euro ise 34,6490 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.