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Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar 31,9560 liradan, euro ise 34,6490 liradan güne başladı.

İhlas Haber Ajansı
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Dolar ve euro güne nasıl başladı? mask

İstanbul Kapalıçarşı'da 31,9540 liradan alınan dolar 31,9560 liradan, 34,6470 liradan alınan euro ise 34,6490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 31,94 liradan, euro ise 34,54 liradan satılmıştı.

04 Nis 2024 - 10:12 - Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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