Adrenalin tutkunları Skate Park’ta uçuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştırıyor. Gençlerin isteği üzerine her ilçede skate park yapmayı hedefleyen Büyükşehir, bu kapsamda İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı’na da skate park kurdu. Adrenalin ve hız tutkunlarının yeni adresi olan Doğu Kışla Skate Park havalarının ısınmasıyla birlikte çocuk ve gençleri ağırlıyor. Hız ve dengenin mükemmel uyumunu Doğu Kışla Skate Park’ta yakalan gençler ise hem eğleniyor hem de sosyalleşiyor.
GÜVENLİ KAYKAY KEYFİ
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan Doğu Kışla Skate Park güvenlik alanıyla birlikte bin metrekare alana sahip. Tek kulvarlı ve 4 rampadan oluşan Doğu Kışla Skate Park’ta gençler tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma şansı buluyor.
KENTİN DÖRT BİR YANINA
Büyükşehir Belediyesi, kaykaycı ve paten severler için kentin dört bir yanına skate parklar inşa ediyor. Son olarak Doğu Kışla Parkına skate park kazandıran Büyükşehir, ilki Sekapark olmak üzere Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel ilçelerine skate park yapmıştı. Darıca, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde ise skate park yapımı devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.