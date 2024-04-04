THY net karını açıkladı

Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketi THY verilere göre net karını bir önceki yıla göre rekor oranda artırarak yüzde 244 yaptı. Şirket geçen yılı 106 milyar TL net karla bitirmişti. Şirketin 2022 yılı net karı 47 milyar 429 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Böylece THY net karını yüzde 244 oranında artırmış oldu.

Şirketin satış gelirleri ise 2023 yılında yüzde 63’lik artışla 311.2 milyar TL’den 504.4 milyar TL’ye çıktı. 2023 yılında THY’nin brüt karı yüzde 58’lik artışla 119.5 milyar TL’ye; Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 47’lik artışla 115.4 milyar TL’ye yükseldi.

Bilançoda borçları incelendiğinde 242.7 milyar lira olurken toplam varlıkları 1 trilyon 50 milyar 91 milyon lira oldu. Satışlardan elde edilen gelir ise 5004.3 milyon lira olurken brüt karı yüzde 58 artışla 119.4 milyar lira oldu.