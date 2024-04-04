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Bandırma, deplasmanda farka koştu:0-6

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Altay deplasmanına konuk olan Teksüt Bandırmaspor mücadeleden 6-0'lık farklı skorla galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

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Bandırma, deplasmanda farka koştu:0-6 mask

1. Lig 28. hafta maçında Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Bandırmaspor'u konuk etti.

Bandırmaspor, 20.30'da bailayan mücadeleden 6-0 galip ayrıldı. Konuk ekibin gollerini 49 ve 76'da Davas, 51'de Djitta, 58'de Metehan Mimaroğlu, 62'de Rahmetullah Berisbek ve 83'te Dominique Badji kaydetti.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 44 puana ulaşarak ligin 7. sırasına yükseldi; 17. sıradaki Altay ise 15 puanda kaldı.

04 Nis 2024 - 10:36 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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