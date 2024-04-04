04 Nis 2024 - 10:36 - Spor

Bandırma, deplasmanda farka koştu:0-6

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Altay deplasmanına konuk olan Teksüt Bandırmaspor mücadeleden 6-0'lık farklı skorla galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.