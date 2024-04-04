04 Nis 2024 - 10:39 - Spor

Eyüp, Süper Lig’i erteledi

Adanaspor deplasmanında çıkan Eyüpspor, 17.dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi maçı kazansaydı, TFF 1.Lig'in bitmesine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyecekti. Ancak yaşanan kayıpla bu şansı kaçırdı. Adanaspor ise ligde kalma adına çok kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.