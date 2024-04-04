Adanaspor deplasmanında çıkan Eyüpspor, 17.dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi maçı kazansaydı, TFF 1.Lig'in bitmesine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyecekti. Ancak yaşanan kayıpla bu şansı kaçırdı. Adanaspor ise ligde kalma adına çok kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.
- Spor
Eyüp, Süper Lig’i erteledi
Adanaspor deplasmanında çıkan Eyüpspor, 17.dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi maçı kazansaydı, TFF 1.Lig'in bitmesine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyecekti. Ancak yaşanan kayıpla bu şansı kaçırdı. Adanaspor ise ligde kalma adına çok kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.