04 Nis 2024 - 10:52- Gündem G:

Kandıra'da 17521 m² tarla icradan satılıktır

İlangovtr'nin bildirisine göre, Kocaeli Kandıra'da 17521 m² tarla icradan satılıktır

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Kandıra'da 17521 m² tarla icradan satılıktır mask

T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ
2022/143 TLMT.
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/143 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KANATLAR Mahalle/Köy, 180 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz Kocaeli İli, Kandıra İlçe
Adresi : 180 Ada 6 Parsel Sayılı Taşınmaz Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü : 17.521,06 m2
Kıymeti : 2.102.527,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:35
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KANATLAR Mahalle/Köy, 180 Ada, 40 Parsel, Taşınmaz Kocaeli İli, Kandıra İl ...
Adresi : 180 Ada 40 Parsel Sayılı Taşınmaz Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü : 6.767,45 m2
Kıymeti : 676.745,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:46
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 13:46

04 Nis 2024 - 10:52 - Gündem

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