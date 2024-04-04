Kandıra'da 17521 m² tarla icradan satılıktır

T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ

2022/143 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/143 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KANATLAR Mahalle/Köy, 180 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz Kocaeli İli, Kandıra İlçe

Adresi : 180 Ada 6 Parsel Sayılı Taşınmaz Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 17.521,06 m2

Kıymeti : 2.102.527,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KANATLAR Mahalle/Köy, 180 Ada, 40 Parsel, Taşınmaz Kocaeli İli, Kandıra İl ...

Adresi : 180 Ada 40 Parsel Sayılı Taşınmaz Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 6.767,45 m2

Kıymeti : 676.745,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri