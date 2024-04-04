Kağıtsporlu Sıla ve Umalt Olimpiyat yolunda

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un Türk sporuna kazandırdığı milli judocular Sıla Ersin ve Umalt Demirel, 2024 Paris Olimpiyat oyunları öncesi önemli başarı elde etti.
SILA FİNAL YAPTI
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ile kota hakkı tanıyan Antalya Grand Selam’ın ilk gününde 48 kg’da tatamiye çıkan Kağıtsporlu milli sporcu Sıla Ersin gümüş madalya kazanarak Türkiye adına Antalya Grand Slam’in ilk madalyasının sahibi oldu.
UMALT BRONZ MADALYANIN SAHİBİ
Antalya'da düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Judo Antalya Grand Slam'in ikinci gününde ülkemizi erkekler 73 kg'da temsil eden Büyükşehir Kağıtspor’lu Umalt Demirel, İtalyan rakibi Manuel Parlati'yi mağlup ederek bronz madalya kazandı.
OLİMPİYAT SIRALAMASINDA ÖNEMLİ ROL
Antalya Grand Slam’de elde ettikleri bu önemli başarılar önemli puanlar elde etti. Büyükşehir Kağıtspor’lu sporcular Olimpiyata katılacak sporcuların belirlendiği Uluslararası Judo Federasyonu dünya sıralamasında rakiplerini geçerek üst sıralara tırmandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.