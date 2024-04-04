Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Ayazma Mahallesi Üniversite Caddesi’nde 350 ton aşınma asfalt serim çalışması yapıldı. Yolun tek tarafında tretuvar, parke yaya kaldırım çalışması tamamlanırken diğer tarafında çalışmalar sürüyor. 200 metre uzunluktaki caddede üstyapı yenilenerek yaya ve araçların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımları sağlandı.
- Yaşam
Üniversite Caddesine asfalt ve yaya kaldırımı
Büyükşehir tarafından İzmit Ayazma Mahallesi Üniversite Caddesi’nde parke yaya kaldırım ve tretuvar imalatlarının yanı sıra asfalt serimi de yapıldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.