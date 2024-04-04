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Üniversite Caddesine asfalt ve yaya kaldırımı

Büyükşehir tarafından İzmit Ayazma Mahallesi Üniversite Caddesi’nde parke yaya kaldırım ve tretuvar imalatlarının yanı sıra asfalt serimi de yapıldı

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Üniversite Caddesine asfalt ve yaya kaldırımı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Ayazma Mahallesi Üniversite Caddesi’nde 350 ton aşınma asfalt serim çalışması yapıldı. Yolun tek tarafında tretuvar, parke yaya kaldırım çalışması tamamlanırken diğer tarafında çalışmalar sürüyor. 200 metre uzunluktaki caddede üstyapı yenilenerek yaya ve araçların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımları sağlandı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

04 Nis 2024 - 10:57 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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