Öğrenciler yeşil sahada kapışacak

Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde ilçede bulunan 12 ortaokulun futbol takımları 3 grup halinde kıyasıya mücadele edecek. 12 okuldan yaklaşık 200 sporcu öğrenci önce grup maçları yapacak, ardından da çapraz eşleşme ile eleme turlarına geçilecek. 2 Nisan'da başlayan turnuva araya Ramazan Bayramı’nın girmesi dolayısıyla 18 Nisan Perşembe günü final maçı ile bitecek. Turnuvanın bütün maçları Yarımca sahilinde bulunan Körfez Belediyesi Spor Tesisleri sahasında oynanacak. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün de desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonun finalinin büyük heyecana sahne olması bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.