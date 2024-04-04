Genç yaşta acı ölüm

İzmit Yahyakaptan Mahallesi Çamsakızı Caddesi’nde oturan 32 yaşındaki iş adamı Emre Aktaş genç yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden Emre Aktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Emre Aktaş, bugün Yahyakaptan Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.