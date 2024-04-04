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Genç yaşta acı ölüm

İzmit Yahyakaptan Mahallesi sakinlerinden 32 yaşındaki Emre Aktaş yaşamını yitirdi

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İzmit Yahyakaptan Mahallesi Çamsakızı Caddesi’nde oturan 32 yaşındaki iş adamı Emre Aktaş genç yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden Emre Aktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Emre Aktaş, bugün Yahyakaptan Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

04 Nis 2024 - 11:15 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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